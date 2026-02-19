アプローチは「右腕の長さを一定」が正解！安定する超シンプルな方法は…

今回は、市原氏がアプローチへの克服ヒントをレッスンします！

右腕の長さは「一定」でインパクトの安定性が爆上がり

アプローチを簡単にするためには「クラブの入射角を安定させる」ことが必要不可欠です。つねに一定の入射角でボールにコンタクトできれば、打ち出し角やボールが飛ぶスピードを計算しやすくなります。

入射角を一定にするためのもっともシンプルな方法は、ズバリ「スイング中に右腕の長さを変えない」ことです。セットアップで作った右腕の長さを変えない。「右腕を長く使う」ことでスイングの最下点も一定となり、毎回同じようにボールにコンタクトできます。手首を使う必要もありません。体を回転させるボディローテーションでスイングします。

バックスイングからフォローまで右腕の長さを変えない。スイングの半径が一定になるので入射角が安定する

編集部コメント

市原プロはアプローチイップスになったことがあるのですが、それをもっともシンプルな打ち方で克服したそうです。克服時に取り組んだのが「究極のシンプルアプローチ」で、ミスが出にくく正確性も上がる。アプローチが苦手な人にとっての開眼のヒントになるはずです。

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして、練習してみてください。

市原建彦

●いちはら・たつひこ／1978年生まれ、神奈川県出身。1996年に世界ジュニアゴルフ選手権で優勝。

2006年は国内レギュラーツアーで優勝。ツアー参戦時にアプローチイップスを発症したが、試行錯誤の末に克服した。