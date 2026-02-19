18日から特別国会が始まった。衆院選で中道が惨敗する中、参議院では立憲民主党と公明党の両議員がまだ残っている状況で、特別国会では統一会派を組まずに活動していくと表明をしている。

【映像】拳を上げる小川新代表（実際の映像）

ニュース番組『わたしとニュース』では、選挙ドットコム副編集長の伊藤由佳莉氏が出演し、野党の現状や今後の国会運営について深掘りした。

■中道の参院合流は「全く見通しが立っていない」

中道のベテラン議員からは「人事では党内融和を図った一方で、参議院の合流は全く見通しが立っていない。衆院と参院は全く融和できていない」との声もある。

また、立憲の水岡俊一参院会長も「中道への合流について、新党結成の時の条件や約束であるとはお聞きしていない」としており、なかなか道筋がつかない状況だ。

このまま合流しないと、衆参合わせると中道ではなく国民民主党が野党第1党になる可能性が見えてきた。国民民主の玉木雄一郎代表は「従来言われていたような参議院も、ゆくゆくは中道改革連合に合流するということにはならないのではないか」と話している。

こうした状況について、伊藤氏は「政策のすり合わせなどは、立憲と公明は両党近しいところがあったので合流したという前提はあるとは思う。今後どういった法案を審議するのか、どういう体制で論戦を展開するのかというのもあると思うが、委員会の議席数や討論の時間は、どうしても国会の議席数で配分されるものがあるので、そことの兼ね合いで合流についてどう判断されるのかは、今後国会が始まってからのところだと思う」と見る。

■「解党」の声も…負託を受けた責任

衆院選の惨敗を受け、「中道は解党もあるのではないか」という報道もあった。これについて伊藤氏は「現職の方に話を聞いていると、小さい政党になったとはいえ、これでやっていくんだという風に負託を得たわけだから、頑張らなくてはいけないという声も。それはその通りだと思うので、負託を得た形でどこまで成果を上げられるかはこだわってやっていくべきだと思う」と述べた。

13日、代表選を経て小川淳也氏が新代表となった。2027年春には統一地方選もある。これに向けた調整については「単純な数合わせであったり、野合とのそしりを受けないためにも、新党という受け皿を作ることがどれだけ有権者にとって何かメリットがあるとか、こういったところがいいんだというところをこれから形にしていく段階だと思う」との見方を示した。

小川新代表の役割については「ご本人も『火中の栗を拾う』と言っていたので、下を向いてばかりはいられないということかと思う。論戦も始まるので、野党第1党として、きちんと矜持を見せていただきたいと思っているし、注目して見ていきたいと」と期待を寄せた。

最後に伊藤氏は、来春の統一地方選について「1番身近な議員を選ぶ選挙でもあるので、ぜひ皆さん投票に行っていただきたい」と呼びかけた。

（『わたしとニュース』より）