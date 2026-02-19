ロンドン五輪でメダル×3の鈴木聡美「嫌で嫌で仕方なかった」“メダルあるある”を披露 「勝者の悩み」「それは大変だ。。。」と反響
競泳選手の鈴木聡美（35）が18日、自身のXを更新。「嫌で嫌で仕方なかった」という“メダルあるある”を披露した。
【写真】「勝者の悩み」！鈴木聡美が反応した宇野昌磨が公開のメダル
鈴木は、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が同日、北京冬季五輪のメダルの重さを伝えた投稿を引用。「『3つ首からかけて登場してください』がロンドンの当時嫌で嫌で仕方なかった」と明かした。
続けて「約1.5Lのペットボトル長時間首から下げてられますか？」とつづり、絵文字を交えてずっと神妙な面持ちを浮かべていたことを伝えた。
この投稿には「勝者の悩み」「それは大変だ。。。」などの反響が寄せられている。
【写真】「勝者の悩み」！鈴木聡美が反応した宇野昌磨が公開のメダル
鈴木は、プロフィギュアスケーターの宇野昌磨（28）が同日、北京冬季五輪のメダルの重さを伝えた投稿を引用。「『3つ首からかけて登場してください』がロンドンの当時嫌で嫌で仕方なかった」と明かした。
続けて「約1.5Lのペットボトル長時間首から下げてられますか？」とつづり、絵文字を交えてずっと神妙な面持ちを浮かべていたことを伝えた。
この投稿には「勝者の悩み」「それは大変だ。。。」などの反響が寄せられている。