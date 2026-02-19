ロンドン五輪でメダル×3の鈴木聡美「嫌で嫌で仕方なかった」“メダルあるある”を披露 「勝者の悩み」「それは大変だ。。。」と反響

ロンドン五輪でメダル×3の鈴木聡美「嫌で嫌で仕方なかった」“メダルあるある”を披露 「勝者の悩み」「それは大変だ。。。」と反響