松島かのん、20歳目前の“超新星ボディ” 『週刊SPA!』でマネジャーに扮して全力応援
グラビアやアイドル活動で注目を集める松島かのんが、『週刊SPA!』2月24日・3月3日号（発売中）のグラビア企画「推し撮」に登場した。4月に20歳の誕生日を迎える松島が、弾けるような美ボディとともに、マネジャー役に扮した応援グラビアを披露している。
【写真】美太ももチラリ！チアリーダーに扮し応援する松島かのん
同号は、表紙の人＆美女地図〜私が主人公〜に伊織もえ、美女地図に真田まことが登場。松島は「推し撮」企画で存在感を放つ。今回のテーマは、まだあどけなさを残す学生気分と、20歳を目前に控えた大人の魅力の両立だ。マネジャーに扮し、“あなた”を全力で応援するという設定のもと、フレッシュさと艶やかさをあわせ持つ姿を見せている。
2006年、愛媛県生まれの松島は、「制コレ22」で準グランプリを受賞し、本格的に注目を浴びた。グラビア活動に加え、ショートドラマで主演を務めるなど活動の幅を広げ、イメージガールとしても存在感を発揮している。
