【2026年2月上旬】20代に人気の「LINEマンガ」ランキングベスト10 - 2位『キングダム』、1位は?
マンガ読みなら気になる、「いま注目の漫画作品」。人気作や名作はもちろん、オリジナル漫画やインディーズ作品も多数読める「LINEマンガ」より、2026年2月2日〜2月15日の期間中、20代男性・女性に多く読まれた漫画作品を紹介します。
20代男性編第3位『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』(江藤俊司、疾狼、3rd Ie、Studio No.9/Studio No.9)
○20代男性編
1位は『|転生したらスライムだった件』、第2位は『キングダム』、第3位は『神血の救世主〜0.00000001%を引き当て最強へ〜』がランクイン。
○20代女性編
1位は『死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから』、第2位は『幼馴染コンプレックス』、第3位は『枯れた花に涙を』がランクイン。
○Pick Up!
今回のピックアップは、20代女性編第1位『死に戻りの魔法学校生活を、元恋人とプロローグから』(白川蟻ん、六つ花えいこ、秋鹿ユギリ/KADOKAWA)。
魔法学校に通う17歳のオリアナは、ある日恋人のヴィンセントと共に原因不明の死を迎える。死ぬ前の記憶を持ったまま、7歳の姿に死に戻ったオリアナは、恋人との再会を夢見ながら幾年を過ごし、やっと再会するも、彼はオリアナのことを何も覚えていなくて……。
「次にくるライトノベル大賞2021」にノミネートされたWeb小説のコミカライズ作品である同作は、2026年2月5日に発売されたコミックス第7巻では第1章が完結、そして新章がスタートしています。「これって一通り読んだ後にまた読みに来ると、え?!みたいな事あったりする...」「好きすぎて、私も何度かループしてます!!!!!!!!! もちろん原作も!!!!!!!!!」「二周目でおすすめしてる方のコメント読んで読み始めてどハマリし、今二周目でコメント書いてますw」と、読み返して驚く声が多数。新章スタートに合わせて、今読みたい作品です。
