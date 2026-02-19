【山田かな】非日常の世界観で魅せる「BLT MONSTER」最新カット公開

「BLT MONSTER」最新号に豊島心桜がついに登場。グラビア界に革命を起こす「BLT MONSTER Round 7」を3/2(月)に発売決定！

異質な空間でこそ際立つ、山田かなの表現力。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

グラビアを軸に多彩なフィールドで活躍する山田かなが「BLT MONSTER Round 7」に登場。今回の撮影では、診察室や取調室といった非日常的なロケーションを舞台に、彼女の表現力と真正面から向き合った。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

力強さの中に宿るしなやかさ、そして確かな生命力を感じさせるカットの数々。異質な空間だからこそ際立つ、表現者・山田かなの真骨頂が詰まったグラビアに仕上がっている。

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる【BLT MONSTER Round 7限定表紙版】の発売が決定！

※ 通常版の【BLT MONSTER Round 7】とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

商品名：BLT MONSTER Round 7 限定表紙版

価格：2,200円 （本体2,000円）（税10%）

表紙：豊島心桜

裏表紙：岸みゆ（＃ババババンビ）

※通常版の表紙・裏表紙絵柄とは異なります。

※表紙・裏表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

［対象店舗］

・Amazon【https://www.amazon.co.jp】

・楽天ブックス【https://books.rakuten.co.jp/rb/18529366】

購入者特典、決定！

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下5種類より選んで、ご購入いただけます

①豊島心桜 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684716

②山崎あみ 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684717

③山田かな 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684718

④さくらもも（Toi Toi Toi） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684719

⑤岸みゆ（#ババババンビ） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684720

【注意事項】

※2月6日現在

※限定表紙版及び特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

革新的水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 7」は3月2日(月)発売！

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

東京ニュース通信社の革新的水着グラビアムック『BLT MONSTER』の最新号「BLT MONSTER Round 7」が、3月2日（月）に発売！今号の表紙を飾るのは、豊島心桜。さらに裏表紙には岸みゆ（#ババババンビ）を起用。誌面には山崎あみ、山田かな、さくらもも（Toi Toi Toi）といった、現在のグラビアシーンを象徴する豪華メンバーが顔を揃える。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

本誌は、女性の肉感や肌感、そこから滲み出る人間性を切り取り、内面に潜む“怪物”を炙り出す。既存の枠を超えたB4判のスケッチブックサイズ、1人あたり18ページ以上という圧倒的ボリュームで、彼女たちの熱量をダイレクトに伝える。