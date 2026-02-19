ズボンの右後ろポケットを見るだけでわかる！ 右サイドに理想のスペースを作る「お尻」の動かし方【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【トップの勘違い２ トップのでお尻の位置】右後ろのポケットが右に動くからカット軌道になる

トップで意識すべきは右後ろポケットの位置

正しいトップができているかどうかは、後方からも確認できます。トップの形になったとき、右後ろポケットが構えたときよりも右に動いている場合は、頭や胸骨が右にズレている証拠。体の軸が左に傾く“リバースピボット”になっていますが、この形になるとインから下ろせません。

それに対し、右後ろポケットが構えたときよりも左に動いていれば、体の右側にスペースができ、インから下ろせるようになり、ボールのつかまりもよくなります。

これがアマ！エラーNG：クラブをインから下ろせない人は右後ろポケットが右に動いている

【check】

後方から見たとき、右後ろポケットが構えたときより右に動いている人は、インから下ろして打つことはできない

これがプロ！対策OK：トップでは右後ろポケットがボールよりも左にあるのが正しい

【Point】右ポケットの位置を常に意識しておけば正しいスイングになる

トップで右後ろポケットがどこにあるかを確認しよう

【check】

右後ろポケットがボールより左にあるということは、右に流れていない証拠。この形ができているかどうかがとても大事だ

memo

体の右サイドにスペースができれば、クラブは勝手にインから下りてきます。

