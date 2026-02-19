JR博多駅に、九州各地の旬の食材や名産品などが大集合です。

長崎県産の豚肉を使ったジューシーなソーセージに、福岡県産のトマトを使った熱々のおでん。



福岡市のJR博多駅前広場で17日から始まったのは「KYUSHU LOVERS MARKET（九州ラバーズマーケット）」です。



■九州ラバーズマーケット 代表・境美希さん

「九州に住んでいたのにこんなに食があったなんて知らなかったと思ってもらえると思いますし、九州を訪れた方だったら、九州ってこんなに魅力的な“まち”なんだと触れていただけると思います。」

会場には、福岡県久留米市で収穫されたばかりのイチゴや、長崎県産の波佐見焼など、九州各地から届いた旬の食材や名産品が並びます。



生産者と直接交流し、作り手の思いを聞けるのも、イベントの魅力です。



■久留米・中村農園 代表 中村俊史さん

「いろいろ貴重な意見も聞けて、 こっちが勉強になるくらいです。こういう野菜が欲しいんだと勉強になりますね。博多駅は、いちげんさん、新規の人が結構多いので、楽しみにしています。」



■訪れた人

「（味見で）ちぎってくれたんですよ。すごく甘くて、かみごたえがあっておいしかった。甘かった。」

「よく味見もさせていただいたりと親切で、口に入れて納得して買いました。安心して食べられて良いかなと思いますね。」

会場では、熱々のグルメも楽しめます。



こちらは、牛肉とタマネギがたっぷり使われたカレーです。全て九州産の材料で作られています。

■八木菜月アナウンサー

「お肉がとろっとろで、軟らかくておいしいです。ルーも、炒めたタマネギの甘みと酸味のバランスが絶妙です。」



九州各地の旬の食材を楽しめる「KYUSHU LOVERS MARKET」は、23日まで開かれます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年2月18日午後5時すぎ放送