ドル円、１５４円台後半に上昇　想定よりタカ派な議事録や強い米指標でドル高が加速＝ＮＹ為替概況

きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５４円台後半まで買い戻された。本日の為替市場はドル高が優勢となり、ドル円も上値を拒んでいた１５４円ちょうどの水準を突破し、１５４円台後半まで一気に駆け上がった。



この日の米経済指標が予想を上回る強い内容が相次いだことや、午後のＦＯＭＣ議事録が想定以上にタカ派的と受け止められたことがドルを押し上げた。特に、数名が「インフレが目標を上回る状態が続くなら、“利上げ”も適切となり得る」とした点が特徴的だった。なお、１月にＮＹ連銀がドル円でレートチェックを実施したことを正式に認めていた点も特徴的ではあった。



ただ、ドル円の上値に慎重な声も少なくない。このところ日本株が力強い値動きを続けているが、日本の資産へのセンチメントが改善しており、それが円の戦術的な反発を促す可能性があるとの指摘が出ている。日本の３０年物国債利回りは１カ月で０．４７％ポイント低下し、高市首相の積極財政への懸念にもかかわらず円は下支えされている。



背景には日米の名目および実質金利差の縮小があり、円キャリー取引が次第に魅力が薄れているという。日米の金利差はさらに縮む見通しで、モデルでは円は実質金利差から計算すると約１３％割安だという。それでも円ショートは依然多く積み上っており、ショートカバーの余地は十分にある状態。さらにＦＲＢの追加利下げや政治的要因からのドル安志向も今後、円買い戻しの追い風になる可能性があると指摘している。



ユーロドルは１．１７ドル台に下落。本日の２１日線が１．１８ドル台半ばに来ており、下放れる展開が見られている。１．１８ドルちょうど付近に強い下値抵抗が観測されていたが、ブレイクしている。一方、ユーロ円はドル円の買戻しに追随し、１８２円台半ばに上昇。１００日線でサポートされており、上昇トレンドに復帰できるか注目される。



本日はラガルドＥＣＢ総裁が任期満了待たずに退任する意向との報道が伝わっていた。任期は来年の１０月に満了する。ラガルド総裁は、マクロン仏大統領とメルツ独首相が次の総裁の選任に動けるよう、来年４月の仏大統領選の前の退任を望んでいるという。仏大統領選の結果で、極右政党の大統領が誕生した場合、人事調整を避けるため、ユーロ圏の各国政府は早期の後任選びに動くと考えられている。後任候補には、シュナーベルＥＣＢ理事（ドイツ）が有力視されているほか、ナーゲル独連銀総裁も意欲を示している。



為替市場では以前から観測は流れていたが、上記の候補者の場合、よりタカ派的なＥＣＢ体制への道を開く可能性はある。ただ、それ自体への本日のユーロの反応は限定的だった。仮に報道が確認されたとしても、市場への影響は大きくはないとの声も聞かれる。なお、ＥＣＢは報道を否定していない。



ポンドドルは、一時１．３４ドル台に下落。２１日線を下放れる展開が続いており、目先は１．３４４５ドル付近に２００日線が来ており、試しに行きそうな気配も出ている。一方、ポンド円は逆にドル円の上げに沿って上昇しており、２０９円台に上昇。１００日線がしっかりとサポートされている状況。



ただ、本日はロンドン時間に１月の英消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表され、総合指数は前年比３．０％とインフレの鈍化傾向を示した。短期金融市場では英中銀の追加利下げ期待が高まり、３月の利下げ確率は８０％程度まで上昇している。



しかし、ポンドは逆に買いの反応を見せ、ポンドドルは一時１．３５ドル台後半に上昇。一部からは、３月利下げはなお確実ではなく、基調的な物価圧力は残存しているとの見方も出ていた。エコノミストは「基調的な物価圧力が根強いことから、英中銀は３月利下げを見送る可能性がある」と指摘。コア指数は３．１％と予想の３．０％を上回っていた。英中銀が注目するサービスインフレも４．４％と高止まりしている。同エコノミストは「労働コストに最も敏感なインフレ項目は、依然として安心できる水準よりやや高い」と述べている。



