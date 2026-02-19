2月15日（日）放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、放送開始55周年を記念した特別企画、鎌倉出張1時間スペシャル！

ゲストは俳優・木村多江。MC藤井隆＆井上咲楽とともに鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでの55年間の放送に出場した5000組以上の新婚さんの中から、選りすぐりの“伝説の新婚さん”5組を振り返る。

木村とMC藤井は舞台でも夫婦役で共演した仲。それもあってか、今回が初バラエティロケという木村も朗らかにボケてくれ、なんとも贅沢な関西風味を醸しながら番組がスタート！ 占いでおなじみの芸人・島田秀平オススメの鎌倉パワースポット三箇所を訪れながら、木村のプライベートもちらほらと明らかに。

縁結び＆良縁のご利益で知られる神社をお参りした後、甘味処で財を呼ぶというご利益ぜんざいに舌鼓。そして3人は、閻魔大王を本尊として祀るお寺へ。閻魔様の前で懺悔文を唱えると過ちをリセットできると聞き、皆で懺悔することに……。「多江さん、懺悔することある？」というMC藤井の質問に……

と、即答の木村！

「いびきの大きな夫がうるさいので…」と明かした木村の懺悔とは？！

番組史に残る“伝説の新婚さん”を5組、ご紹介！

後半では『新婚さんいらっしゃい！』55周年を紐解き、出場してくださった計5000組以上のご夫妻の中から“伝説”となったおふたりをご紹介。

１組目：“歯が吹っ飛んだ”新郎

2014年6月出場、大阪市にお住まいの当時72歳と73歳のご夫妻。伝説となったのは番組冒頭の挨拶直後。それは起こってしまった。緊張でいつもと違う筋肉が動いたのか、上手く装着できていなかったからなのか……。

なんと、入れ歯が吹っ飛んでしまったのだ！

これには当時のMC桂文枝＆山瀬まみも大爆笑！

あれから12年、お住まいにお邪魔すると、手作りの「新婚さんいらっしゃい！」グッズが家中に。ますますお元気なおふたりだった。

２組目：2人⇒21人の大家族に!!

1980年６月出場の、大阪府枚方市にお住まいの歯科医ご夫妻の大家族化にビックリ!! ご夫妻のお子さんは7名で、お孫さんが一人ひとり、またひとりと増え、どんどん“増殖中”なのだとか。少子化日本にあって、なんともたくましい大家族！

３組目：連れ子同士でカップル。禁断のラブストーリーを妄想していたら、現実に!!

2015年３月出場の新婚さんは、連れ子同士でご結婚！ 出会いは夫（兄）20歳、妻（妹）10歳の時。当時、妻が妄想していた少女マンガのようなラブストーリーが、10年後に現実となった。今でも「お兄ちゃん」と呼ぶ妻。「そう呼ばないと、お兄ちゃんと結婚した意味がない」のだとか。

4組目：伝説のビジュアル系ご夫妻

2019年12月出場の新婚さんは、ライブ会場で出会った聖飢魔IIファンのおふたり。

©ABCテレビ

あれから7年、中継では“地獄の皇太子”（息子さん）も誕生し、木村ともご対面！ さらに木村にまで悪魔が降臨し…!?

５組目：「ぽよ語」が飛び交う、異世界ワールドが炸裂。番組公式TikTokで335万再生を記録した新婚さん 2022年7月出場で、藤井と井上がMC就任後の新婚さんはここ、神奈川県鎌倉市にお住まいだ。「ぽよ語」を操り、スタジオを異世界ワールドへと誘ったおふたり。番組公式TikTokで335万再生を記録した実績を持つ。

©ABCテレビ

もちろん、現在も不思議なぽよワールドは炸裂！

就寝前の儀式、ぽよ電車ごっこは必見だ！

放送前日に行われた結婚披露宴には、MCの二人からもメッセージが！ 披露宴会場に向かって放たれたのは……「ぽよ語パワー」！？

披露宴会場に伝染して、ぽよワールドは最高潮に！ その模様はTVerでご確認を。

世の中には、新婚さんの数だけステキなストーリーがあるもの。ちなみに、木村の夫はCM撮影で出会った広告代理店の社員。マネージャーから後押しされるも、あまり気にしていなかった。ある日、すこし落ち込んだ時の夫の慰めの一言は、伝説の漫画「あしたのジョー」の丹下段平のセリフだった！ 俳優・木村多江のこころの琴線に触れたその言葉。そこから気持ちは傾いていったのだった。人生、なにがキッカケになるかわからない。

だから、面白い。

『新婚さんいらっしゃい！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系列で、毎週日曜ひる0時55分放送。

【TVer】で見逃し配信中！