ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１８日（日本時間１９日未明）、カーリング女子１次リーグでフォルティウスの選手で構成された日本がイギリスに３−９で敗れて通算１勝７敗となった。

４年前の北京五輪で決勝を戦ったイギリスにショットの精度の差を見せつけられての完敗となった。日本はすでに今大会での１次リーグ敗退が決まっており、１８日（日本時間１９日夜）の最終戦で中国と対戦する。（デジタル編集部）

第８エンド、日本のスキップ吉村紗也香の最終投がイギリスのナンバー１を変えられず、先攻のイギリスに１点スチールを許して６点差となったところで、日本は相手の勝ちを認める「コンシード」で試合を終えた。終盤に大量リードを許してのコンシード負けは１次リーグ８試合で３試合目となった。

ショットの精度で差をつけられての完敗だった。特に日本は前半から、ウエイト（勢い）を落としたショットのミスが目立った。第２エンド、日本の細かいミスショットに乗じたイギリスはフォースのモリソンの最終投が正確に日本の石を押し下げて３点。日本にはこの大量失点が最後まで重くのしかかった。

最後を決めきるフォースの勝負でも大きな差がついた。この試合の吉村のショット成功率５８％に対してモリソンは８８％を記録。試合後に中継テレビ局のインタビューにこたえた吉村は「アイスの読みが難しくて順応できず、ペースがつかめなかった」と悔しさをにじませた。

２０２２年の北京五輪決勝で日本を破って金メダルのイギリスは、今大会では１次リーグ突破のボーダーラインを他国と争う状況で、その気迫が９１％というショット成功率に表れた。

サードの小野寺佳歩は「残り２試合を準決勝、決勝のつもりで戦おうと臨んだ」とイギリス戦後に明かした。五輪での試合はあとひとつ。中国との最終戦で日本らしい粘りの戦いを見せられるか。