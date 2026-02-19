【「ホタルの嫁入り」11巻】 2月19日 発売 価格：770円

小学館は、マンガ「ホタルの嫁入り」の11巻を2月19日に発売する。価格は770円。

本作は余命わずかな令嬢・紗都子と、異常な愛を持つ殺し屋・進平の契約結婚を描くラブサスペンス。全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて、2026年10月よりTVアニメが放送される予定となっている。

11巻では奥村家の地下牢に閉じ込められた進平が自らの心の闇と対峙する一方、紗都子と光春の縁談が進み、ついに結婚式当日を迎える。

なお単行本には、描き下ろしおまけマンガも収録されている。

【「ホタルの嫁入り」11巻あらすじ】

「邪魔者が一人もいない世界で幸せになろう」

奥村家の地下牢に閉じ込められた進平は、

強烈な嫉妬に呑まれながらも

今まで感じたことのない自らの心の闇と対峙していた。

一方、紗都子の意志とは裏腹に

光春との縁談は粛々と進んでいってしまう。

そして迎える、結婚式当日??

祝福の光が満ちる時、進平の歪んだ愛が解き放たれる。

(C)橘オレコ／小学館

