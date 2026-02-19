【「異世界美少女受肉おじさんと」17巻】 2月19日 発売 価格：880円

【拡大画像へ】

小学館は、マンガ「異世界美少女受肉おじさんと」の17巻を2月19日に発売する。価格は880円。

本作は池澤真氏が作画、津留崎優氏が原作を手掛ける作品で、2022年にはTVアニメ化もされた。異世界に転移してなぜか金髪美少女になってしまった元おじさん・橘日向を主人公とした冒険譚を描いている。

17巻では悪役令嬢学園生活で遅れた青春を取り戻す橘だったが、怪しい関西弁グラサン男の誘いや、忍び寄る魔王軍の影によって事態は急展開を迎える。

【「異世界美少女受肉おじさんと」17巻あらすじ】

勇者…！ あのうさん臭いおっさんが……！？

異世界転移したら、なぜか金髪美少女になってしまった元おじさん・橘日向。

32歳、悪役令嬢学園生活で遅れた青春を取り戻し中☆彡

イケメン眼鏡の親友にパフェの"あ～ん"をおねだり、砂浜でダンスの練習もして、放課後デート大満喫♪

……のはずが 怪しい関西弁グラサン男の誘いや、忍び寄る魔王軍の影に事態は急展開。

狂気で異色の異世界ラブコメ、恋も争いも胸騒ぎが止まらない第17巻!!

(C)池澤真・津留崎優／小学館

