【「気になってる人が男じゃなかった」4巻】 2月19日 発売 価格：1,430円

画像はAmazonの商品ページより

KADOKAWAは、マンガ「気になってる人が男じゃなかった」の4巻を2月19日に発売する。価格は1,430円。

本作は女同士の愛情を描く新井すみこ氏の作品。「このマンガがすごい！2024」オンナ編第2位、「次にくるマンガ大賞2023」Webマンガ部門第1位を獲得しており、アニメ化企画も進行している。

クリスマスのプロムの夜、ついに決定的な1歩を踏み出したみつきとあや。4巻ではその関係が「友達」から先へと転がり始める一方、あやが受験のクライマックスを迎える。

【「気になってる人が男じゃなかった」4巻あらすじ】

「友達」から、その先へ。新章開幕――!!

卒業が迫るクリスマスのプロムの夜、ついにふたりの関係性にとって決定的な１歩を踏み出したみつきとあや。

かけがえのない「友達」からその先へ。二人の関係は静かに転がり始める。

しかしその幸福な余韻に浸る間もなく、あやは受験のクライマックスを迎えるが――。

『このマンガがすごい！2024』（宝島社）オンナ編第2位、「次にくるマンガ大賞2023」Webマンガ部門第1位を獲得。全世界累計140万部突破。アニメ化企画も進行中。

女同士の愛情を描く話題作、卒業と前進の第4巻！



