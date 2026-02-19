「気になってる人が男じゃなかった」4巻が本日発売！ 友達から“その先”に進む新章開幕アニメ化企画も進行中のGLマンガ
【「気になってる人が男じゃなかった」4巻】 2月19日 発売 価格：1,430円
「友達」から、その先へ。新章開幕――!!
『このマンガがすごい！2024』（宝島社）オンナ編第2位、「次にくるマンガ大賞2023」Webマンガ部門第1位を獲得。全世界累計140万部突破。アニメ化企画も進行中。
KADOKAWAは、マンガ「気になってる人が男じゃなかった」の4巻を2月19日に発売する。価格は1,430円。
本作は女同士の愛情を描く新井すみこ氏の作品。「このマンガがすごい！2024」オンナ編第2位、「次にくるマンガ大賞2023」Webマンガ部門第1位を獲得しており、アニメ化企画も進行している。
クリスマスのプロムの夜、ついに決定的な1歩を踏み出したみつきとあや。4巻ではその関係が「友達」から先へと転がり始める一方、あやが受験のクライマックスを迎える。
【「気になってる人が男じゃなかった」4巻あらすじ】
『気になってる人が男じゃなかった』VOL.4- 新井すみこ (@agu_knzm) November 9, 2025
2026年2月19日（木）発売決定しました💚https://t.co/cFOkXXSuzq
4巻が出せるほど読んでくださる人がいると思うと、涙がでます…こんな奇跡をいつも起こしてくださりありがとうございます‼︎
素敵な本をお届けできるように頑張ります、大好きです！ pic.twitter.com/Y4iCfoz3kV
卒業が迫るクリスマスのプロムの夜、ついにふたりの関係性にとって決定的な１歩を踏み出したみつきとあや。
かけがえのない「友達」からその先へ。二人の関係は静かに転がり始める。
しかしその幸福な余韻に浸る間もなく、あやは受験のクライマックスを迎えるが――。
女同士の愛情を描く話題作、卒業と前進の第4巻！