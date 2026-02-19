¥»¥ê¥¨A 25/26 Âè24Àá £Á£Ã¥ß¥é¥ó vs ¥³¥â »î¹ç·ë²Ì
¥»¥ê¥¨A 25/26¤ÎÂè24Àá £Á£Ã¥ß¥é¥ó¤È¥³¥â¤Î»î¹ç¤¬¡¢2·î19Æü04:45¤Ë¥¸¥å¥¼¥Ã¥Ú¡¦¥á¥¢¥Ã¥Ä¥¡¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥À¥Ó¥Ç¡¦¥Ð¥ë¥Æ¥µー¥®¡ÊDF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥³¥â¤Ï¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¥È¥¥¥ê¥Ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥Þ¥¯¥µ¥ó¥¹¡¦¥«¥±¥ì¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
32Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥³¥â¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥³¥â¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥³¥â¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥¹¥È¥é¥Ò¥Ë¥ã¡¦¥Ñ¥Ö¥í¥Ó¥Ã¥Á¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥Þ¥Ã¥Æ¥ª¡¦¥¬¥Ã¥Ó¥¢¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
55Ê¬¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¶¥«¥êー¡¦¥¢¥Æ¥«¥á¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ì¥Þー¥«ー¥º¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
56Ê¬¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥µ¥à¥¨¥ì¡¦¥ê¥Ã¥Á¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥æ¥¹¥Õ¡¦¥Õ¥©¥Õ¥¡¥Ê¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
62Ê¬¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥§¥ë¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
64Ê¬£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥¢¥ë¥É¥ó¡¦¥ä¥·¥ã¥ê¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢£Á£Ã¥ß¥é¥ó¤Ï68Ê¬¤Ë¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢87Ê¬¤Ë¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥µ¥ì¥Þー¥«ー¥º¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥³¥â¤Ï53Ê¬¤Ë¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Ñ¥¹¡ÊMF¡Ë¡¢63Ê¬¤Ë¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ó¥å¥Æ¡ÊGK¡Ë¡¢68Ê¬¤Ë¥»¥ë¥¸¡¦¥í¥Ù¥ë¥È¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
