UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ ボデ・グリムトとインテル・ミラノの第1戦が、2月19日05:00にアスプミラ・スタディオンにて行われた。

ボデ・グリムトはイェンス・ハウジ（FW）、カスパー・ホッグ（FW）、オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するインテル・ミラノはラウタロ・マルティネス（FW）、フランチェスコ・エスポジト（FW）、カルロス・アウグスト（DF）らが先発に名を連ねた。

20分に試合が動く。ボデ・グリムトのカスパー・ホッグ（FW）のアシストからソンドレ・フェット（MF）がゴールを決めてボデ・グリムトが先制。

しかし、30分インテル・ミラノが同点に追いつく。カルロス・アウグスト（DF）のアシストからフランチェスコ・エスポジト（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

60分、インテル・ミラノが選手交代を行う。ラウタロ・マルティネス（FW）からマルクス・テュラム（FW）に交代した。

その直後の61分ボデ・グリムトが逆転。カスパー・ホッグ（FW）のアシストからイェンス・ハウジ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

さらに64分ボデ・グリムトが追加点。オーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）のアシストからカスパー・ホッグ（FW）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ボデ・グリムトが3-1で勝利した。

なお、ボデ・グリムトは77分にオーレ ディードリック・ブロンベルク（DF）に、またインテル・ミラノは45分にフランチェスコ・エスポジト（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-19 07:00:29 更新