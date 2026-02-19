King & Prince髙橋海人がクイズ番組でリーダーに！「戦力外通告になったので、結構焦りました（笑）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeの高橋海人（「高」は、はしごだかが正式表記）らが、3月5日21時より放送される『6世代で協力！ロクジェネクイズ』に出演。10代～60代の各世代6人の芸能人がチームを組みクイズに挑戦する「6世代協力クイズ」で、チーム対抗戦を繰り広げる。

■「今後の家族の展開にも活かせる番組だと思います」高橋海人

『6世代で協力！ロクジェネクイズ』は、「世代を超えた協力」の先に“家族”を感じさせる、全世代が楽しめるクイズ番組。MCは2025年の放送に引き続き、アンタッチャブルが務める。

今回の放送では、2025年の放送よりパワーアップし、チーム対抗戦に。昭和～平成～令和にまたがる、“時代性”や“世代間ギャップ”がある様々なクイズに、坂上忍率いる赤組と、高橋海人（King & Prince）率いる青組が挑戦。世代を超えて協力し、積み上げた賞金を獲得するのは、果たしてどちらのチームなのか!?

その他番組についての詳細は、後日公開となる。

■アンタッチャブル、坂上忍、高橋海人 コメント

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『6世代で協力！ロクジェネクイズ』

03/05（木）21:00～22:54

MC：アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）

【赤組／青組】

10代ゲスト：長浜広奈／横田真子

20代ゲスト：岩瀬洋志／高橋海人（King & Prince）★

30代ゲスト：重盛さと美／夏菜

40代ゲスト：津田篤宏（ダイアン）／みなみかわ

50代ゲスト：坂上忍★／相田翔子

60代ゲスト：浅野ゆう子／陣内孝則

※★チームリーダー

ロケパート：宇梶剛士／高地優吾（SixTONES/「高」は、はしごだかが正式表記）／長谷川雅紀（錦鯉）

■【画像】MC：アンタッチャブル