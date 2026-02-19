雲仙ブランドのカキ『瑞穂牡蠣』。

知る人ぞ知る逸品とされてきましたが、官民が連携して、知名度アップに取り組んでいます。

◆甘くておいしい “無限ガキ”

殻からはみ出しそうなほど詰まった身。

貝柱が大きく、甘いのが特長です。

雲仙市のブランド『瑞穂牡蠣』。

雲仙市瑞穂町の沖合、漁港から10分ほどの場所に漁場があり、一帯にはカキの養殖イカダが広がっています。

諫早湾漁協瑞穂支所では、カキ養殖を2002年にスタート。

2007年には、市のブランドに認定されています。

（龍神丸水産 大場 賢一さん）

「甘くておいしい無限ガキ、ずっと食べても飽きないのをウリにしている。

塩味があまり無くまろやかで、瑞穂の牡蠣はおいしい」

養殖を始めて10年の大場 賢一さん。

（龍神丸水産 大場 賢一さん）

「揚げたやつを粗選別。殻と身を選別している。あとは大きさ(でも分けている)」

長男の貴瑛さんとともに、毎日 漁に出ています。

（長男 貴瑛さん）

「自分より経験を積んでいるので、自分が考え付かないことを思いついてやるので、背中を見て勉強になる」

大場さんは、親子2代で4基のイカダを管理していますが、瑞穂支所全体ではある問題を抱えています。

それは「漁師の高齢化」と、「後継者不足」です。

カキ養殖を行う部会員は12人。このうち5人は、70代以上です。

（漁師歴50年以上 鈴木 幹雄さん(79)）

「しんどい。歳にはかなわない。いかだの上での作業が、歳をとったら危険が伴うし、やりたい気持ちはあるけど体がついていかない」

漁師歴50年以上という鈴木 幹雄さん。

跡継ぎがおらず、今年3月での引退を決めています。

漁協でカキの管理・販売や広報を担当する 船木 健一さんが目指すのは、おいしいカキをつくって稼げる体制を作り上げ、若者に選ばれる職業にすることだといいます。

（諫早湾漁協瑞穂支所 船木 健一さん）

「瑞穂のカキを広めていきたいというのもあるが、それ以上に若い人をとにかく頑張って受け入れる体制を作っていきたいと思って、力を入れていきたい」

◆“認知度アップ” に若者が立ち上がる

“稼げるカキ養殖”を目指すうえで欠かせないのが、消費者認知度の向上。

同じ諫早湾で養殖を行う諫早市小長井町は、カキの一大産地として知られていて、それに比べると瑞穂のカキの知名度は、大きく劣ります。

養殖場の環境はほぼ同じ。

小長井と瑞穂のイカダ同士の距離は、100メートルほどしか離れていません。

（龍神丸水産 大場 賢一さん）

「諫早湾のカキは、小長井産が有名。瑞穂も同じ海域なので、安定した収入を得られるように、カキの養殖ができたらいい。

私たちが引っ張って受け継いできてしっかりつなげていきたい」

瑞穂のカキのおいしさを、もっと多くの人に知ってほしい。

漁師たちの思いを知って立ち上がったのは、地元 雲仙市出身の2人の若者です。

雲仙市役所に務める松田 大樹さんと、同級生の馬場 宗一さん。

おととし PR活動の強化を漁協に提案。

先月には、飲食店関係者らを招いた試食会を、市内で開催しました。

（宝友商事 馬場 宗一さん）

「漁師が言っている “食べればわかるうまいカキ” というのが、企画のスタート。

焼きだったり、蒸しだったり、食べてもらいたい」

デザイン会社を営んでいる馬場さん。もちろん漁業とは無関係なのですが、『瑞穂牡蛎』のPRに率先して乗り出した理由は、“地元への愛” でした。

（宝友商事 馬場 宗一さん）

「生まれて育った地元が少しでも盛り上がるのが、僕らにとって一番うれしい。

できる限りのことをして、少しでも盛り上がってほしい」

食文化と地域の魅力が融合した、特別な都市である「美食都市」にも認定されている雲仙市。

試食会では、定番の「焼きガキ」や「カキフライ」が振る舞われました。

そして一番食べてほしいのは、

温泉が日本一の熱量を誇る雲仙市ならではの食べ方…。

“105度” の温泉蒸気で蒸す「温泉蒸し」です。

（福岡から）

「クセが無くて甘みがあってまろやかで食べやすい。すごくおいしい」

（瑞穂町の飲食店経営者）

「うまみが凝縮している。貝柱が大きくて、噛み応えがある。

衣にゴマをして “利休揚げ” にしてみたり、和で攻めてもおもしろい」

参加者から大好評だった『瑞穂牡蠣』。

漁師の大場さんも、大忙しでカキを準備していました。

（龍神丸水産 大場 貴瑛さん）

「評価されるのはうれしい。

瑞穂もブランド化という形が取れれば、カキ自体にも付加価値が付いて、生産者の意欲にもつながる」

（雲仙市職員 松田 大樹さん）

「食材としての可能性はもっとポテンシャルがある食材だと思うので、雲仙市が美食都市に認定されたこともあり、選択肢が増えていけばいい」

◆「瑞穂のカキを食べたい」そう言ってもらえるように…

今月上旬。

15日と22日に開催される「みずほカキ焼きまつり」に向けて、松田さんや漁協の船木さんらは、会場の下見を行いました。

市の内外から多くの人が訪れるため、売り込むには絶好の機会。

店舗や飲食スペースのレイアウトの確認を行うなど、準備も大詰めを迎えていました。

（雲仙市職員 松田 大樹さん）

「漁業者のために雲仙市地域のためになればと思って頑張っている。来てもらったお客さんのために直前まで準備を頑張りたい」

（諫早湾漁協瑞穂支所 船木 健一さん）

「自分たちが思いつかなかったことを、ほかの人とすることによって発想が出てきて楽しみ。

瑞穂牡蠣をまず食べてもらって、雲仙にこういうものがあったと知ってもらうことから始まるので、そこから広がっていけばいい」

これまで知る人ぞ知る逸品とされてきた『瑞穂牡蠣』。

美食都市・雲仙の新たな名産へ。

地元を愛する若者たちが一歩、一歩、歩みを進めています。

カキ料理を楽しめる「みずほカキ焼きまつり」は、雲仙市のみずほすこやかランドで、22日にも開催されます。