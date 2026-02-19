『プロフェッショナル』おしどりメダリスト夫婦の離婚原因を調査【第7話あらすじ】
俳優の玉木宏が主演を務めるフジテレビ木曜劇場『プロフェッショナル保険調査員・天音蓮』（毎週木曜 後10：00）の第7話が19日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【写真】どういう展開!?純白のウエディングドレスに包まれた岡崎紗絵
本作で描かれる舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも―。
■第7話あらすじ
誰もいない静寂のチャペル。扉が開くと、純白のウエディングドレスに包まれた凛（岡崎紗絵）が現れる。ゆっくりと進み、視線の先に立つのは。
１週間前、オフィスで天音（玉木宏）と凛、深山（小手伸也）が卓球金メダリストの大河内萌子（堀田茜）とその夫・広也（高地優吾）夫婦のインタビュー番組を見ている。自分の活躍は、管理栄養士でもある夫の支えがあってのものだ、と話す萌子を見て、凛は２人を「理想の夫婦」だと言うが、天音は鼻で笑う。「結婚だけが幸せの形じゃないんだよ」と。
すると、オフィスの呼び鈴が鳴り、深山の元妻・江本しずく（原ふき子）と娘のみつ葉（鈴木誉）が訪れる。しずくが出張の間、みつ葉をここで預かることになったのだ。娘に嫌われたくない深山は、執事のようにみつ葉の言いなりに…とそこに沢木（野間口徹）と秘書の沙月（結城モエ）が現れる。今回の調査依頼は“離婚保険”の案件。離婚した際に必要な引っ越し費用、裁判費用、生活費などをカバーする保険だ。
天音は“離婚のスペシャリスト”として深山を連れて、広也に会いに行く。広也自身、印税やテレビの出演料など十分な収入があった。にもかかわらず、なぜ離婚保険を解約しなかったのか、離婚の原因は何なのか尋ねる天音。
幸せそうに見えた大河内夫婦の裏に、いったい何があったのか？オフィスからいなくなったみつ葉の行方は…？
