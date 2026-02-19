高木菜那、妹・美帆とは「スケートの話はしない」理由にスタジオ納得「高木家の掟なんですね」【ミラノ・コルティナ冬季五輪】
元スピードスケート選手の高木菜那（※高ははしごだか、33）が、18日放送の日本テレビの報道番組『news every.』（月〜金 後3：50）に出演。妹の美帆（31）とは「スケートの話はしない」と明かした。
【写真】高木菜那「快適！」、変更となったホテルの部屋
菜那は、冬季五輪が行われているイタリア・ミラノから中継で登場。スタジオから、美帆とレース後に連絡を取ったのかを聞かれ、「基本的に美帆とはレース後に連絡を取らない」と答えた。
意外な反応にスタジオは驚き。「連絡は取っても、なんか貸してとかなんか持ってきて」くらいだという。
理由を問われると、「ずっと同じところにいて競技をしていたので、連絡をとってこなかった」と説明。「高木家はスケートの話はしない。競技は競技、違う時は違う時。美帆が助けてという時には何かしようかな」と話した。
この答えにスタジオは納得した様子で、キャスターの森圭介アナウンサーは「高木家の掟なんですね」と話していた。
