お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）が18日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。検証ロケで8年ぶりに再会した人物に驚く場面があった。

「偶然に起こった出来事なのに必然!?全て計算で導き出せるのは本当か?」のロケで「ショッピングモールで知り合いに出会うのは偶然ではない。それは必然である」を検証した。

「オリナス錦糸町」で、すがちゃんの顔見知りの人を探した。錦糸町については「年に1〜2回」しか訪れないという場所で、今まで知り合った人数やLINEの友達の人数などを参考にして出会う確率を計算。導き出された答えは「200人に出会えば期待値は1」とされた。

同施設にある2つのフードコート内で、すがちゃんの知り合いがいるかを探した。なかなか知り合いが見つからない中、地下のフードコートへと移動。だが、簡単には見つけることができず、すがちゃんは「まあ…そっか…」と落胆。

諦めてフードコートから立ち去ろうとした瞬間、番組スタッフが「ちょ、ちょっと（カメラを）回してもらっていいですか?」と指示した。カメラには、すがちゃんが一人の女性に話しかける姿が捉えられ、女性は「え、なんで?」と驚いていた。

すがちゃんも「スゴいわ!」とびっくり。この女性の正体については「僕が『ぱーてぃーちゃん』になる前に『パーティーズ』っていうコンビで、その時全くファンの方もいなくて」と、トリオ結成前にコンビで活動していた時のファンだと明かした。

この女性と8年ぶりの再会となり「めっちゃ久しぶりですね」と笑みを浮かべたすがちゃん。女性は「売れちゃって困る。会えなくなる」と寂しさを口にした。この言葉に、すがちゃんは「売れちゃっていいでしょ。応援してくれよ」と苦笑い。

そして、女性から「テレビの中の人になっちゃう。おもしろくないじゃん」と心の内を明かされると「そんな…いつでも心の中にいますから」と、らしい返しで笑いを誘った。