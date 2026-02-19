昨年の「イトナミダイセン芸術祭」で、布を縫い合わせ旗を作る参加者＝2025年11月、鳥取県大山町

中国地方最高峰、鳥取県・大山の裾野にある約150人の集落を舞台に半月の期間中、全国から延べ約2000〜3000人が訪れる芸術祭がある。主催するのは地元のアートディレクター大下志穂さん（50）。住民やアーティスト、来場者と共に、ものづくりの楽しさや個々の創造性を共有することを目指している。

毎年秋に開催される「イトナミダイセン芸術祭」は2017年に始まった。弥生時代の集落跡「妻木晩田遺跡」にほど近い鳥取県大山町の長田集落がメイン会場だ。

昨年は古民家や廃校となった木造校舎などで16日間にわたり、絵画や刺しゅう、写真といった作品を展示したほか、音楽や演劇を披露。ものづくりをはじめとする体験活動も満載で、約30のイベントを開いた。

鳥取県米子市出身の大下さんは、集落に空き家を見つけ移住。弥生時代の染織や土器作りを体験し「営みに必要なものを作る行為そのものがアートだと感じた」。これをきっかけに、暮らしの場で日々の営みを表現するとの考えで芸術祭を企画した。

地元住民の関心を高めようと、初開催の時は各戸を回って住民のポートレートを撮り、会場で展示。2019年は住民らがミュージカルを一から練習して演じた。今では満開のコスモスで来場者を迎えようと、有志が種をまいている。大下さんは「全国から人が集まることに喜びを感じてくれているのかな」と話す。

あえて著名な芸術家は呼ばず、地元のアーティストや主催者らが関わったことのある人で作り上げることにこだわっている。2017年の時は来場者が約300人だったが、口づてで「面白いから絶対行った方が良い」「この芸術祭は他とは違う」といった評判が広がり、各地から訪れるようになった。

今秋で10回目の節目を迎える。「人とつながることで何だって生み出せる」と大下さん。大下さんのアイデアをアーティストが形にし、来場者がそれに刺激を受けて生きる豊かさにつながれば―。そんな思いを強くしている。