ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックは大会13日目となる18日を終えて、長野大会と並んで過去最高の金メダル5個を獲得。日本のメダル総数は最多を更新する22個となりました。

この日は、悪天候のため17日から1日延期となったスノーボード男女スロープスタイル決勝が開催。男子では、長谷川帝勝選手が銀メダルを獲得。予選と構成を変えて、ダブルロデオ1260を着地させ「82.13」を記録。1回目終了時点で2位につけて銀メダルとなりました。ビッグエアでは全体11位に終わるも、スロープスタイルで雪辱を果たしました。

女子では、深田茉莉選手が金メダル、村瀬心椛選手が銅メダルを獲得。ビッグエアでは9位だった深田選手が2回目で85.70を出し、トップに浮上。3回目ではさらに得点を伸ばし、87.83で頂点に立ちました。またビッグエアとの2冠を狙った村瀬選手が3回目で85.80の得点をマークし、銅メダルをつかみました。

この日だけでスノーボードで3つのメダルを獲得。スノーボードは計9個のメダルを獲得し、2位のオーストリアの4個を大きく突き放し、量産しました。

また日本は金5、銀6、銅11で今大会ここまで22個のメダルを獲得。金メダルの数は1998年の長野大会と並び最多記録で、22個のメダルは過去最多を更新となっています。

〈ここまでの日本のメダル〉

◆スキージャンプ

男子ノーマルヒル 二階堂蓮:銅メダル

男子ラージヒル 二階堂蓮:銀メダル

女子ノーマルヒル 丸山希:銅メダル

混合団体:銅メダル

◆スノーボード

男子ビッグエア 木村葵来:金メダル、木俣椋真:銀メダル

女子ビッグエア 村瀬心椛:金メダル

男子スロープスタイル 長谷川帝勝:銀メダル

女子スロープスタイル 深田茉莉:金メダル、村瀬心椛:銅メダル

男子ハーフパイプ 戸塚優斗:金メダル、山田琉聖:銅メダル

女子ハーフパイプ 小野光希:銅メダル

◆スピードスケート

女子500m 郄木美帆:銅メダル

女子1000m 郄木美帆:銅メダル

女子団体パシュート:銅メダル

◆フリースタイルスキー

男子モーグル 堀島行真:銅メダル

男子デュアルモーグル 堀島行真:銀メダル

◆フィギュアスケート男子シングル 鍵山優真:銀メダル、佐藤駿:銅メダルペア 三浦璃来/木原龍一:金メダル団体:銀メダル