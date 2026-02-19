【衝撃の渇水写真】太平洋側の湖が干上がっている！ボート店は悲鳴「昨年11月から営業できていない」

沈んだ集落が現れた！

わずか数ヵ月前までなみなみと水をたたえていた湖は干上がり、ひび割れた湖底を露(あらわ)にしていた――。

上の写真は、記録的な少雨により極端に水位の下がった津久井湖（神奈川県相模原市）の変わり果てた姿だ。津久井湖でボート店を経営する男性が嘆く。

「湖に水がほとんどないため、昨年11月末からボートを出せない状態が続いています。この時期はワカサギ釣りのお客さんが来るのですが、今年は渇水(かっすい)でまったく商売ができません。昨年夏から台風があまり来なかったうえ、今回の少雨で干上がってしまったんですよ。津久井湖にある５軒のボート店はすべて休業。こんなことは初めてです」

ボート乗り場だった地点から下流に向けて歩くと、そこが湖だったことを示すように貝殻やタモ網が地面に落ちていた。ようやく水が見えたのは400ｍほど先。ダムの堰堤(えんてい)に川が流れ込む場所だった。

津久井湖はダム湖であるため、約60年前のダム建設時に沈んだ集落の跡も現れた。神社跡と思われる石でできた構造物や階段、木の根などだ。また、かなり前に湖中へ不法に投棄されたものだろう。対岸には朽ち果てた古い車が１台、３分の１ほど土の中へ埋まっている。めったに姿を現さない湖底を見ようと、カメラを持った見物人も多い。

津久井湖の貯水率は現在19％（２月４日現在）まで低下。津久井湖が属する相模川水系ダム全体の貯水率も42％と半分を切っている。神奈川県相模川水系ダム管理事務所の職員が話す。

「湖の水位は、満水の状態から20ｍほど下がっています。冬にこれだけ低いのは初めてです。原因は昨年の少雨。とくに10月以降の降水量が平年の半分ほどだったのが影響しています」

こうしたダムや湖の渇水は、太平洋側を中心に全国で起きている。

高知県の大渡(おおど)ダムでは初めて貯水率が０％になり緊急取水を開始、山梨県の河口湖では昨年春から浮島にあるお堂の六角堂までが陸続きになったきり……。気象庁によると、東海、近畿、四国の各地と九州北部地方および九州南部では１月の降水量が1946年の統計開始以来80年ぶりの少雨だった。なぜ太平洋側では、ここまで極端に雨が少ないのだろうか。気象予報士の森田正光氏が解説する。

「北極付近の寒気が二つの方向に分裂する『二波型』の形で南下し、一つが日本上空に流れ込んでいるからです。強い寒気が居座っているせいで、冬型が強まり低気圧が近づけない。そのため日本海側では大雪、太平洋側では少雨になっているのです。もう一つの寒気の片割れが流れ込んだアメリカは大寒波になるなど、地球規模でまれにしか見られない異常が起きています」

気象庁によれば、太平洋側の極端な少雨は２月いっぱい続くという。東京都や愛知県、京都府などでは、節水を呼び掛ける事態に発展している。

『FRIDAY』2026年2月20・27日合併号より

取材・文：形山昌由（ジャーナリスト）