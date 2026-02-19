いいのみーーーっけ！【3COINS】キッチンに馴染むグレーが嬉しい♡「新商品」

毎日のように使うキッチンの消耗品は、価格の安さだけでなくデザイン性や実用性の高さも備わっていれば嬉しいところ。【3COINS（スリーコインズ）】のキッチングッズは、デザイン性も実用性も高い商品が充実している点が魅力的。今回はそのなかから、おしゃれに使えて便利な新商品を紹介します。

おしゃれグレーがキッチンによく馴染む

グレーと白が重なる、おしゃれな配色がポイントの「汚れが落ちやすいスポンジ2個セット」。表面部分のグレーは極細ブラシ、白はアクリル素材になっており、2種類の素材を組み合わせることによって、汚れのかき出しと拭き取りを一気に行います。また、スポンジ部分には泡もち・泡立ちがいい素材をそれぞれ使っているため、食器洗い中の泡立ち・泡もちの悪さを気にせず使えるのも嬉しい特徴です。

こんなスポンジ見たことない！？

「はさんで洗えるスポンジ3個」は、スポンジが二股に分かれた特殊な形状が特徴的。スポンジのスリット部分でグラスやお皿のフチを挟めるようになっています。普通のスポンジでは洗いにくかったグラスの内側部分やお皿のフチも、しっかり挟みこんで洗えるため、食器洗いもスムーズに。3個セットのため、汚れてもすぐに交換できて衛生的です。

キッチンのシンクに馴染むグレーカラーで見た目もおしゃれな【3COINS】の「新商品」。衛生的で使い勝手もよく、実用性も高いスポンジは今すぐ取り入れたくなる便利さ。気になる人は、商品を見かけた際にぜひ手に取ってみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる