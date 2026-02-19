女性お笑いカルテット「ぼる塾」きりやはるかが「衝撃変身」した姿を公開した。

１９日までに自身のインスタグラムを更新し「恋髪オーディションに出演させていただきました！」と報告。次世代のスター美容師を発掘するＡＢＥＭＡの番組だ。

きりやはモデルとして参加。「新しい自分に出会えることができて、私は変われるんだと自信に繋がりました。可愛い私を見つけてくださり本当にありがとうございました！」と感謝。「新しい恋に出会うのが楽しみです！たくさんの人に最高に可愛い私を観てほしいです！ＡＢＥＭＡで配信中なのでぜひ観てください」と呼びかけた。

透明感あふれるピンク系カラーに挑戦。「ぼる塾きりやはるか 衝撃変身」「別人級ピンク髪」の文言とともに、ビフォーアフターを披露。ストーリーズには、担当した美容師と撮影した写真をアップ。「ピンクのわたし最高にかわいい！高木さんありがとうございます」と、うれしそうにダブルピースをっ決めた。

フォロワーは「はるちゃんめっちゃ似合ってるし元々かわいいけど更にかわいくなったよ」「一瞬アイナ・ジ・エンドかとおもった」と驚いていた。

きりやは、どんどんカワイくなっているとネットで話題に。整形も告白しており、２０２２年のテレビ番組では、整形した部分は「目と（左の眉毛の上の）ホクロを取って。昔からコンプレックスだったというのもあって」と明かしている。２５年４月にＹｏｕＴｕｂｅにアップした動画でも、「目上切開と埋没しました！」と目の整形を行ったと報告した。