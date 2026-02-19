”日本一長い商店街”に新説 大阪で大調査→結果判明
ABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』（毎週月曜 後11：17 ※関西ローカル）の16日放送回では、「日本一長い商店街」の称号を取り戻すビッグプロジェクトを届けた。その結果に反響が寄せられた。
【番組カット】壮大すぎる…つながっている17の商店街
これまで「日本一長い商店街」といえば、全長約2.6キロを誇る大阪の「天神橋筋商店街」の代名詞であった。しかし2024年、東京の4つの商店街が合流して発足した「東京国際通り振興会」が全長約2.9キロを主張したことで、「日本一長い商店街」の称号が奪われていた。
番組では、街並みウォッチャー・ゴリモン氏の「商店街同士をつなげてもいいならば、日本一長い商店街は大阪にある」というSNS投稿をきっかけに、お笑いコンビ・アイラブ地球（コウノ・オブ・ザ・イヤー、きむきむ）がその立証に挑んだ。
ゴリモン氏の提唱する説は、「心斎橋から西成まで計17個の商店街が実はつながっている」というもの。これが認められれば全長は6.5キロに達し、確実に「日本一長い商店街」の称号を奪還できる。
東京では4つの商店街が合流して「東京国際通り振興会」が発足することで、日本一長い商店街としていることに対して、番組では各商店街のリーダー全員の許可が取れれば、称号奪還と設定。中央区、浪速区、西成区の商店会連合会長の許可をもらうため、商店街を歩き続け、アイラブ地球とゴリモン氏が9時間にわたるロケを敢行した。
各会長も快く許可し、最後には3人の会長が集結。「日本一長い商店街を証明できるみたいなのでうれしいですね」と語り、固く握手を交わした。この様子を見ていた岡村隆史も「これすごない？ほんまに」と驚いた。
ビッグプロジェクトに視聴者も興奮。「かつてのナイトスクープを見ているような調査だった」「まじでこの大新発見は大々的に朝と夕方のニュースとかでやってほしいwww」「つながったスゲー!!」などのコメントを寄せた。
なお、TVerで見逃し配信中。24日深夜0時終了予定。
【番組カット】壮大すぎる…つながっている17の商店街
これまで「日本一長い商店街」といえば、全長約2.6キロを誇る大阪の「天神橋筋商店街」の代名詞であった。しかし2024年、東京の4つの商店街が合流して発足した「東京国際通り振興会」が全長約2.9キロを主張したことで、「日本一長い商店街」の称号が奪われていた。
ゴリモン氏の提唱する説は、「心斎橋から西成まで計17個の商店街が実はつながっている」というもの。これが認められれば全長は6.5キロに達し、確実に「日本一長い商店街」の称号を奪還できる。
東京では4つの商店街が合流して「東京国際通り振興会」が発足することで、日本一長い商店街としていることに対して、番組では各商店街のリーダー全員の許可が取れれば、称号奪還と設定。中央区、浪速区、西成区の商店会連合会長の許可をもらうため、商店街を歩き続け、アイラブ地球とゴリモン氏が9時間にわたるロケを敢行した。
各会長も快く許可し、最後には3人の会長が集結。「日本一長い商店街を証明できるみたいなのでうれしいですね」と語り、固く握手を交わした。この様子を見ていた岡村隆史も「これすごない？ほんまに」と驚いた。
ビッグプロジェクトに視聴者も興奮。「かつてのナイトスクープを見ているような調査だった」「まじでこの大新発見は大々的に朝と夕方のニュースとかでやってほしいwww」「つながったスゲー!!」などのコメントを寄せた。
なお、TVerで見逃し配信中。24日深夜0時終了予定。