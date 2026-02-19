King ＆ Prince高橋海人、6世代を率いてクイズ番組へ「広奈ちゃんが結構バチバチで（笑）」【コメント全文】
タレント・坂上忍とKing ＆ Prince・高橋海人（※高＝はしごだか）が“リーダー”として出演する、読売テレビ・日本テレビ系『6世代で協力！ロクジェネクイズ』（後9：00〜後10：54）が、3月5日に放送される。
同番組では、10代から60代の各世代6人の芸能人がチームを組み、クイズに挑戦する“6世代協力クイズ”。MCは昨年の放送に引き続き、アンタッチャブルが務める。
今回の放送では、昨年の放送よりパワーアップし、チーム対抗戦に。昭和、平成、令和にまたがる、時代性や世代間ギャップがあるさまざまなクイズに、坂上が率いる赤組、高橋が率いる青組が挑戦。世代を超えて協力し、積み上げた賞金を獲得するのは、果たしてどちらのチームなのか。
【コメント全文】
――収録はいかがでしたか。
山崎：ああもう、最高でしたね。こんな楽しい収録はないってくらい。クイズの答え、何も知らないんで、私（笑）。
柴田：僕も最高でした。世代を超えて協力する機会はなかなかないので、家族みんなで協力しながらクイズを解いていただきたい、と思いました。
坂上：今日は珍しく、海人が敵チームで。海人は普段、クイズが得意なんですよ。
高橋：確かに、クイズはめちゃくちゃ好きですね。
坂上：でも、今日は全然ダメだったね（笑）。
山崎：同じチームのみなみかわさんとバチバチもあってね（笑）。
高橋：はい。途中で一回、チーム内で戦力外通告になったので、結構焦りました（笑）。
坂上：やっぱり、10代〜20代の問題がさっぱりわかんない。だけど向こうは僕ら世代のことをわかんないから、よくできたクイズ番組だなと。
高橋：各世代、責任感がありましたよね。
山崎：あと、メンバーの世代がバラバラなのに、意外と対等にしゃべっていましたよね。特に、赤組の50代の坂上さんと10代の（長浜）広奈ちゃんが結構バチバチで（笑）。広奈ちゃんは「私の世代のこれを知っている」という自信があるから、あまり引かなかった。
坂上：17歳の広奈ちゃんは、極端に言ったら孫ぐらいなんですよ（笑）。
柴田：広奈ちゃんのハートが強くてすごいなと思って見ていました（笑）。
山崎：ただのクイズ番組じゃないから、若い10代の子でも、自分の得意なところは自信を持って発言できるんですよね。
――MCのアンタッチャブルのお2人は昨年放送に続いてのご出演です。今回は赤組と青組の2チーム制となりましたが、いかがでしたか。
山崎：前回は勝負ではなかったので、10代から60代までの6人が、みんなで仲良く協力する形でした。今回2チーム制になったことで、対抗意識が生まれてよりヒートアップしましたね。赤組の（ダイアン）津田くん、坂上さん、青組の陣内（孝則）さん。バチバチした掛け合いが面白かったです。
――チームリーダーのお2人は6世代のメンバーを率いて戦いました。自分のチームのキーパーソンになったと思う方は。
坂上：赤組は広奈ちゃんと、何気に重盛さと美さん。重盛さんは“名探偵”でしたね！（浅野）ゆう子さんにも、普段やらないようなことをやってもらったりも（笑）。
高橋：青組では陣内さんがすごかったです。まず陣内さん、青組なのに真っ赤なジャケットだったんですよ（笑）。あとは普段、津田さんの“探偵の助手”をされているみなみかわさんも！探偵VS助手、2人の対決が熱かったですね。僕のチームの皆さんは、「相手の問題が簡単すぎる」とずっと文句を言っていました。
坂上：いや、それはうちも（笑）。
高橋：えっ!?お互いさまだったんですか（笑）。
山崎：人の問題って簡単に見えるよね（笑）。
――番組の見どころと視聴者へのメッセージをお願いします。
山崎：お父さんが「これ知ってるんだぜ」、子どもたちも「これ知ってるよ」と、それぞれがアピールできる素晴らしい番組。家族の絆がグッと深まると思うので、一家団らんで見ていただければ。
柴田：山崎さんが答えを知らない、ということに注意して見ていただきたい！ずっと答えを知っているふうな立ちふるまいをしているんですけど、実際は全く知らない。そこに注目して、クイズを楽しんでもらいたいです（笑）。
坂上：本当に、10代から60代まで楽しめる番組だと思います。テレビを見ながら、ああでもないこうでもない、と家族の会話が増えてくれればありがたいですね。
高橋：家族の誰かだけが楽しいんじゃなくて、家族で見ていたら「私のターンだ！」と思える瞬間がみんなに訪れる、楽しい番組です。クイズに出てきたお店やスポットに家族で行ってみよう、という会話も生まれるんじゃないかな。今後の家族の展開にも活かせる番組だと思います！
【出演者一覧】
■MC：アンタッチャブル（山崎弘也、柴田英嗣）
■赤組／青組 ※チームリーダー
10代ゲスト：長浜広奈／横田真子
20代ゲスト：岩瀬洋志／高橋海人（King ＆ Prince※高＝はしごだか）※
30代ゲスト：重盛さと美／夏菜
40代ゲスト：津田篤宏（ダイアン）／みなみかわ
50代ゲスト：坂上忍※／相田翔子
60代ゲスト：浅野ゆう子／陣内孝則
■ロケパート
宇梶剛士、高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、長谷川雅紀（錦鯉）
