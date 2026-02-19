剛力彩芽＆羽田美智子、冬の北陸で仲良し旅 剛力「お酒を飲んだ『みいちゃん』の新たな一面を知ってより大好きになりました」BSテレ東で放送
俳優の羽田美智子と剛力彩芽が、24日放送のBSテレ東番組『地酒で乾杯！ほろ酔い仲良し旅2』（後7：00〜9：00）に出演する。信州の旅が反響を呼び、シリーズ第2弾となる。舞台は冬の北陸で、福井から金沢を巡る。
【番組カット】超仲いいんだね！金髪姿の剛力彩芽と羽田美智子
旅の始まりは、荒波寄せる福井の名勝・東尋坊から。羽田絶賛のご当地そばや福井市最古の酒蔵、さらに金沢では活気あふれる近江町市場を訪れ、買い物や金沢おでんといったご当地グルメも楽しむ。北陸ならではの冬の味覚に舌鼓を打ちながら、地酒を巡る1泊2日の旅となる。
剛力のマイカメラが捉える羽田の素顔や、地元の方々との温かい触れ合いも見どころだ。北陸の白銀の雪景色と共に、まるで2人のプライベート旅行を覗き見しているような、あたたかなひとときを流す。
■羽田美智子 コメント
大歓迎（？）してくれた東尋坊から始まって、食べ物が美味しく、温泉も人もよく…。この2日間で素敵な景色を見て、美味しいお酒もいただいて、栄養満点になりました。「めいめい」とは似ている部分が多いので、前回に引き続き一緒に旅をしていて本当に楽。今回も楽しい旅になりました。
■剛力彩芽 コメント
本当に楽しかったです。福井も石川も観光は初めてで、雪の景色に来たので今度は別の季節の景色と食べ物を楽しみたいです。もう1回来たい！お酒を飲んだ「みいちゃん」の新たな一面を知ってより大好きになりました。
