チワワがトイレットペーパーを返してくれないので、レタスと交換してもらおうとしたら…？急な態度の変化とどちらか一方を選べなくて葛藤する様子が話題になり、投稿は記事執筆時点で36万3000回再生を突破しています。

【動画：トイレットペーパーを『全力で守る』チワワ→『レタスと交換しよう』と差し出した結果…態度の急変】

トイレットペーパーを守るチワワ

TikTokアカウント「giorno_chihuahua」に投稿されたのは、チワワの「ジョルノ」ちゃんにトイレットペーパーを取られてしまった時の様子です。ジョルノちゃんはトイレットペーパーに覆いかぶさって唸り、「絶対に返さないぞ！」と必死に守っていたそう。そこで飼い主さんは、大好物のレタスとの交換を持ちかけることに。

飼い主さんがレタスを差し出しても、最初は歯をむき出して唸り続けていたジョルノちゃん。ところがレタスを少し近づけたら…？

レタスをあげたら態度が急変！

なんとジョルノちゃんは急に大人しくなり、「食べていいの？」とばかりにレタスをチラ見した後で、パクっとお口に入れたとか。まだトイレットペーパーを離してくれてはいませんが、一気に態度が柔らかくなりました。素直な反応が、たまらなく可愛いです。

ジョルノちゃんはもっとレタスが欲しいようで、トイレットペーパーを大切そうに抱えたまま、「もうないの？」と問うように飼い主さんを見ていたそう。そして飼い主さんがもう一口レタスをあげると、再び喜んで食べたとか。

欲張りなところも可愛い

そろそろトイレットペーパーを返してほしいので、さらにもう一口レタスを差し出す飼い主さん。ジョルノちゃんは「トイレットペーパーは渡したくないけど、レタスも欲しい！どうしよう…」と心が揺れて、結局今回もトイレットペーパーを抱えたままレタスを食べたそう。

どちらか一方を選べずに、ちゃっかりトイレットペーパーもレタスも自分のものにしようとするジョルノちゃん。そんな欲張りなところも愛おしすぎて、思わず笑ってしまいますね！

この投稿には「可愛いすぎるｗ」「よくばりさん」「あるあるですね」「いい思いしてるだけですねｗ」といったコメントが寄せられています。

日頃から色々なものを全力で守って、なかなか返してくれないことが多いというジョルノちゃん。可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「giorno_chihuahua」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「giorno_chihuahua」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。