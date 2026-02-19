AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ全日程が終了し、ラウンド16の組み合わせが決まった。



ACLEのラウンド16は抽選会が行われず、リーグステージの1位と8位、2位と7位、3位と6位、4位と5位がそれぞれ対戦する仕組みとなっている。最終順位の結果、1位に町田ゼルビア、2位ヴィッセル神戸、3位サンフレッチェ広島とJリーグ勢がトップ3を独占。4位にタイのブリーラム・ユナイテッド、5位に豪州のメルボルン・シティ、6位にマレーシアのジョホール・ダルル・タクジム、7位、8位が韓国のFCソウル、江原FCとなり、決勝ラウンド進出8チームが決まった。





ラウンド16では、首位の町田が8位の江原FCと対戦。神戸は FCソウルと、広島はジョホールとの組み合わせとなった。ラウンド16は1stレグが3月3日と4日、2ndレグが10日と11日にそれぞれ行われる。なお、Jリーグ勢3チームとも1stレグがアウェイ、2ndレグがホームとなっている。また今大会もこれまで通り、ラウンド16まではそれぞれ西地区、東地区で分かれて開催。勝者は準々決勝に進み、以降は4月にサウジアラビアで集中開催され、今大会の優勝チームが決まる。ラウンド16カード（東地区）江原FC（韓国）vs FC町田ゼルビアFCソウル（韓国）vs ヴィッセル神戸ジョホール・ダルル・タクジム（マレーシア）vs サンフレッチェ広島メルボルン・シティ（オーストラリア）vs ブリーラム・ユナイテッド（タイ）