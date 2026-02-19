19歳初出場で金メダル…「涙腺崩壊した」　深田茉莉の“勝負師”なギャップに「凄すぎて震えた」【冬季五輪】

19歳の深田が金メダル。銅メダルの村瀬と表彰台に上がった(C)Getty Images

ミラノ・コルティナ五輪は女子スロープスタイル決勝が現地時間2月18日に行われ、初出場の19歳・深田茉莉が87.83点で同種目で日本勢初めてとなる金メダルを獲得した。また、ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛が85.80点で銅メダルに輝いた。

同種目の金メダルは男女通じて日本人初めてで、冬季五輪の日本女子では最年少という快挙となった。

SNS上では「深田茉莉ちゃん見ていて楽しかった！」「ヘルメット取った瞬間の笑顔はあんなに可愛いのに、滑り出した瞬間の『勝負師』なギャップが凄すぎて震えた…」「すごい眠かったんだけど、深田茉莉ちゃんの3回目が綺麗すぎてカッコよすぎて感動してすっかり目が覚めた！！！」「深田茉莉ちゃん金すごいな」「19歳で初出場→金メダル…涙腺崩壊した」と、深田の金メダルに、日本のファンの感激の声が止まなかった。

今大会、日本のスノーボード勢は快進撃を続けている。同じ日に行われた男子スロープスタイル決勝では、長谷川帝勝が銀メダルを獲得しており、これで合計9個のメダルを獲得したことになる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]