中井亜美は「まさにショーのスターだ」　北京金メダルの米レジェンドもべた褒め　坂本花織は「見るのが楽しい」【冬季五輪】

ネイサンは「今夜のスケーティングに感銘を受けた」と日本の選手たちに賛辞を贈った(C)Getty Images

表彰台独占を狙える好発進だ。

現地時間2月17日、ミラノ・アイススケートアリーナで行われたミラノ・コルティナ冬季五輪フィギュアスケート女子シングルのショートプログラム（SP）は、日本勢が大きな存在感を発揮。中井亜美が78.71点で首位発進を決めると、坂本花織も77.23点の2位、千葉百音は76.59点の4位につけた。

SP後、米版『Yahoo! Sports』で解説を務める2022年北京五輪男子シングル金メダルのネイサン・チェン氏は、「今夜のスケーティングに感銘を受けた」と氷上で躍動する選手たちを称賛。米国選手の活躍に触れた上で、「日本選手についても話さなければならない」と続け、その評価を口にしている。

まず五輪初出場の17歳・中井に関しては、「素晴らしいトリプルアクセルだった。まさにショーのスターだ」とコメント。「彼女は他のスケーターが乗り越えるべき基準を示した。信じられない仕事ぶりだ。彼女のプログラムが大好き」と最大級の賛辞を送っており、衝撃を隠せない様子だ。