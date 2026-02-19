◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、ビッグエアとの2冠を狙う村瀬心椛選手が銅メダル。深田茉莉選手が金メダルを獲得しました。

村瀬選手は「今まで4年間練習してきて自分の最大限の技を出しきれたんで、優勝できたとは思ったんですけど、(得点が)出なかったので、うれしいのはあるんですけど悔しい気持ちも結構あります」とメダル獲得も悔しさがにじみます。

2位で迎えた3回目では、トリプルコーク1260などの大技を決めて、頂点を目指すも85.80で深田選手に約2点及ばず。最終滑走のゾイ・サドフスキシノット選手(ニュージーランド)に抜かれ、3位となりました。

表彰台では笑顔もみせていましたが、インタビュー中には涙をこぼした村瀬選手。「今まで出し切れたことはなかったので、出し切れたのに点がなかった。何がダメだったのか自分ではわかりませんでした」と振り返ります。

「出し切れたけど銅でよかったなって思っている。もっと強い姿を皆さんにお見せできると思うので、この4年もっと頑張って、今までにないくらい練習をしてこの悔しい思いを次のオリンピックにぶつけたいなと思います」と4年後を見据えていました。