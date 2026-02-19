ウィキッド 永遠の約束×CA4LA全7型♡魔法の帽子コラボ登場

ブロードウェイミュージカルの映画化作品として全世界興行収入歴代1位を記録した『ウィキッドふたりの魔女』。その最終章となる映画『ウィキッド 永遠の約束』の2026年3月6日(金)公開を記念し、帽子ブランドCA4LAとの特別なコラボレーションが実現。物語の世界観を落とし込んだ全7アイテムが登場し、日常にさりげなく魔法を添えてくれます♡

グリンダを纏う優美なデザイン

「WICKED:FOR GOOD|CA4LA GLINDA MOTIF CASQUETTE」13,200円(税込)は、COLOR:LIGHT PURPLE。

グリンダのプリンセスラインのドレスを思わせるキャスケットで、ブルーやパープルに揺らめくオーガンジーが華やかな印象を演出します。

「WICKED:FOR GOOD|CA4LA GLINDA MOTIF CAP」13,750円(税込)は、COLOR:LIGHT BLUE、OFF WHITEの2色展開。

ラメ入り生地にティアラを繊細な刺繍で表現し、オーロラのように輝くラインストーンが幻想的なムードを高めます。

「WICKED:FOR GOOD|CA4LA GLINDA MOTIF BERET」14,300円(税込)は、COLOR:LIGHT BLUE。

花々や蝶を刺繍であしらい、立体感のある仕上がりに。フェミニンなスタイルに優しく寄り添います。

ツーハッチ「BraJelly」に新色登場♡洗練ニュアンスカラー3色追加

エルファバと物語の世界観

「WICKED:FOR GOOD|CA4LA ELPHABA MOTIF HAT」16,500円(税込)は、COLOR:BLACK。凹凸のあるテクスチャーと斜めの切り替えで立体感を表現。

取り外し可能なサンシェードにはインディアンカットジャカードを使用しています。

「WICKED:FOR GOOD|CA4LA ELPHABA MOTIF BABUSHKA」14,300円(税込)は、COLOR:BLACK、NAVY。

ロングケープをイメージし、表はジャカード、裏はラメ入りチュールのリバーシブル仕様。気分に合わせて雰囲気を変えられます。

「WICKED:FOR GOOD|CA4LA ELPHABA MOTIF BERET」14,300円(税込)は、COLOR:BLACK。ポピーの花や森の植物を刺繍で表現し、物語の奥行きを感じさせるデザインです。

「WICKED:FOR GOOD|CA4LA ENSEMBLE HAT」17,820円(税込)は、COLOR:BEIGE。

「カンザスから来た少女」「ブリキの男」「カカシの男」「ライオン」を描いたプリント生地を裏地に忍ばせたブレードハット。帽子を脱いだ瞬間に広がる物語性が魅力です。

阪急うめだで先行発売

2026年2月25日(水)より、CA4LA 阪急うめだ本店にて先行発売を実施。

同日から阪急うめだ本店で開催される「WE LOVE FASHION|WICKED」(2月25日～3月24日)では、映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観を楽しめるウィンドー演出やコラボメニュー、POP UPショップも登場します。

全国発売は2026年3月6日(金)。日本国内と台湾のCA4LA直営店(アウトレット除く)、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、小紅書にて展開されます。

© Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、CA4LAが企画・制作した商品です。

魔法をまとう春の装い

物語の感動をそのままファッションに落とし込んだ、特別なヘッドウェアコレクション。グリンダの優雅さも、エルファバの芯の強さも、自分らしく取り入れられるラインアップです。

春のお出かけや映画鑑賞のおともに、魔法の余韻を纏ってみてはいかがでしょうか♪