“現役の看護師”真田まこと、色気と大胆ボディで「グラビアン魂」に登場 対談は大盛り上がり
現役看護師として勤務しながら、グラビアでも存在感を放つ真田まことが、現在発売中の『週刊SPA!』2月24日・3月3日合併号に登場。「グラビアン魂」のコーナーを飾る。
【写真】豊満なバスト＆美脚スラリな真田まこと
グラビアンたちの間では、OLなど社会人経験のあるグラドルには独特の落ち着きや色気があるといわれるが、真田はまさにその典型。医療現場で働く現役看護師という経歴も相まって、大人の余裕と柔らかな雰囲気をまとった姿を披露している。
誌面では対談も展開。大いに盛り上がったトークは、気づけばダジャレ合戦に発展するなど、終始和やかな空気に包まれたという。真面目さと親しみやすさを兼ね備えた真田の素顔が垣間見える内容となっている。
真田は東京都生まれ。写真集『スペルバウンド』（徳間書店）やDVD『魅せられて』（ラインコミュニケーションズ）が発売中。看護師とグラビアという二足のわらじで活躍する真田の今後にも注目が集まる。
同号ではそのほか、「表紙の人＆美女地図」に伊織もえ、「推し撮」松島かのんが登場している。
