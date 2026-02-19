女優・歌手の中村由真さん（56）が、18日までにインスタグラムを更新。1986年にTVドラマ「スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇」（フジテレビ系）に出演し、大ブレイクした中村さんの最新ショットが話題を呼んでいる。



【写真】「永遠のアイドル！」とファンが歓喜した中村由真さんの最新ショット

中村さんは「Happy Valentine’s Day」と添え、写真をアップ。オレンジ色のパラソルの下で微笑む中村さんが、愛犬を抱きながら指ハートを作っており、リラックスした様子が伝わってくる。



SNSでは「いつまでも永遠のアイドル！」「由真さんメチャ可愛すぎ」「笑顔を見て元気を貰ってる」「由真さん可愛いすぎるー！綺麗だ！」「由真さんハッピーバレンタイン」「由真さんピンクの服と赤のマニキュアが似合ってます」「ハートにネイルの色が効いていますね」「またいつか風間三姉妹Liveを楽しみにしてます」などのコメントがあった。



中村さんは、1970年2月16日生まれ。TVドラマ「スケバン刑事III 少女忍法帖伝奇」では、風間三姉妹の次女・風間由真役を務め、一躍人気となった。また、共演した浅香唯さん（三女・風間唯役）、大西結花さん（長女・風間結花役）とともに、アイドルユニット「風間三姉妹」を結成。ドラマの主題歌「Remember」をリリースして話題を集めた。プライベートでは、98年に俳優の前田耕陽さんと結婚し、2003年に離婚。06年に米ロサンゼルスでアメリカ人弁護士と再婚した。現在はロサンゼルス在住。