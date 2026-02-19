「朝起きたばかりなのに疲れている」「会社や学校に行くのが憂鬱」といった体調不良に悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。自律神経の名医・順天堂大学医学部の小林弘幸教授いわく、「自律神経を整えれば、自然に体調はよくなっていく」そうで――。そこで、小林教授の著書『毎日の体調がよくなる本 − ちょっとしたことだけど効果的な方法50』から一部引用・再編集し、〈おうちでできる、自律神経を整える健康法〉を当連載にてお届けします。今回のテーマは「眠りが深くなるのはこのストレッチ」です。

【イラスト】深くよく眠れる！1分ストレッチの方法

* * * * * * *

眠る前の習慣にしてみよう

就寝前のストレッチは、心身の緊張をほぐし、寝つきをよくする効果があります。

疲れがたまる１日の終わりに、動きたくない気持ちがあっても、少しだけ体を動かしてみましょう。毎日の習慣にするのがベストです。

呼吸を整え、筋肉をゆるめることで血流がよくなり、リラックスを促す副交感神経を優位にすることでナチュラルな眠気につながります。

ほんの数分間のストレッチでも、深い睡眠がとれて、翌朝の目覚めがよくなります。

ゆったりとした気持ちで、おこなってみましょう。

なかなか寝つきが悪いという人のために、ここでは眠りが深くなるストレッチを紹介します。

ぜひ眠る前にやってみてください。

深く眠れるストレッチ

両腕を頭の上で交差させ、息を吸いながら、時間をかけて全身を伸ばす。

息を吐きながら体をゆっくり右に倒す（4秒間）。



一度、もとに戻り、息を吸いながら左に倒す（4秒間）。

このセットを1分間かけてゆっくりおこなう。

