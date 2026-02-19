休日はあるのになんとなく疲れがとれず、悩んでいる人はいませんか？ 精神科医Tomy先生は「休み上手になれば人生がラクになる」と語り、心身を回復させる休み方をマスターすることを勧めています。今回は、精神科医Tomy先生の著書『精神科医Tomyがやっているほぐれる休み方』から一部を抜粋し、先生自身が実践している休み方のヒントをご紹介します。

【書影】Tomy先生の心と体がほぐれる休み方指南。精神科医Tomy『精神科医Tomyがやっているほぐれる休み方』

休むことへの罪悪感の手放し方とは？

「休むこと」に罪悪感を抱く人は少なくありません。「もっとやらなきゃ」「休むことで誰かに迷惑をかけているのでは」と、仕事や責任が頭から離れず、リラックスできない。そこで、普段の休暇でも長期の休みでも、罪悪感を手放して「休むこと」を前向きに捉える方法をお伝えします。

休むことへの罪悪感は、「サボっている」「怠けている」といったネガティブなイメージから生まれます。特に真面目な人ほど、仕事や責任を優先し、休むことに対して「無駄な時間」と感じてしまう傾向があります。また、「自分が休むことで誰かに負担がかかるのでは」という思いも、罪悪感を増幅させます。

さらに、「結果を出さなければいけない」という成果主義の人も、休むことに罪悪感を抱きがちです。休むことによって「周りから取り残される」という焦りが生じるからです。

しかし、仕事はチームで行うものであり、お互いさまの精神が基本です。アナタが休むことで他の誰かがフォローするように、誰かが休むときにはアナタがフォローする。そんな相互の支え合いが職場や社会を成り立たせています。また、仕事は次から次へと湧いてきます。アナタが休んだとしても、休まなかったとしてもやるべきことはそこにある。だったら、焦っても仕方がないのです。

そのため、休むこと自体に罪悪感を抱く必要はありません。むしろ休まないことによってアナタが体調を崩してしまったら、誰にもプラスにならないのです。とはいえ、罪悪感をなくすのはなかなか至難の業。ですから、こんなふうに考えてみてはどうでしょうか？

「休むことは仕事の一部」

休むことで体や心をリフレッシュさせ、エネルギーを充電することで、新しいアイデアが生まれたり、仕事へのモチベーションが高まったりします。リゾートでのんびりする、ゴロゴロする、趣味に没頭する――どんな休み方でも、それが次の行動への活力につながるなら、それは立派な「仕事」です。

アナタのペースでアナタに必要な休みを取ってみて

たとえば、病気やメンタルヘルスの問題で長期の休養が必要な場合も、休むこと自体が「元気になるための仕事」です。育児や介護も同様で、休むことや特定の役割に専念することは、サボりでも遊びでもなく、ちゃんと前に進んでいるのです。具体的には次のことを意識するとラクになると思います。

・休むことの「意味」を考える

なぜ今、休んでいるのか。その目的を明確にしましょう。たとえば、「体を回復させるため」「新しい視点を得るため」「家族との時間を大切にするため」など、休みに意味を見出すことで、罪悪感が薄れます。

・真面目に休む

真面目な人ほど、休むことに目的意識を持つとラクになります。「今日は心からリラックスするためにゴロゴロする」「この休暇で新しい趣味を試す」など、休むことを「真面目に」取り組むタスクとして捉えてみましょう。真面目さを活かしつつ、休むことへの抵抗感を減らせます。

・「停滞」の思い込みを捨てる

休むことは停滞や怠惰ではありません。休むことで心身が整い、結果的に仕事や生活の質が向上します。「休む＝何もしていない」という誤解を捨て、休むこと自体が前進の一歩だと認識しましょう。

ぜひ次の有給休暇は、「消化できてないから取れる？」と言われる前に、アナタのペースでアナタに必要な休みを取ってみてください。

休日が楽しめない人のための「優先順位」のススメ

休日は特に何もしてないのに、なぜかぐったり……、そんな経験はありませんか？ 実は、休日が充実しない、疲れがとれないという悩みの背景には、「優先順位をつけていない」ことが大きな原因として潜んでいることが多いのです。そこで、休日を有意義に過ごし、疲れを溜めないためのシンプルな方法をお伝えします。



なぜ休日が「ぐったり」になるのか？

休日に「何かしたわけじゃないけれど、疲れた」「一日があっという間に終わった」と感じるのは、実は「わちゃわちゃといろいろやってしまう」ことが原因かもしれません。買い出し、掃除、趣味、SNSのチェック……と、やりたいことややらなくてはいけないことを漠然とこなしているうちに、時間もエネルギーも分散してしまい、結果的に「何も達成できなかった」と感じてしまうのです。

この問題の鍵は、「優先順位」を明確にしないまま動いてしまうことにあります。優先順位をつけるスキルは、仕事だけでなく、休日の過ごし方や人生全般においても非常に重要です。では、優先順位をつけるための3ステップについて具体的な方法について見ていきましょう。

優先順位をつけるための3ステップ

（1）やりたいことを全部書き出す

まず、休日に「できればやりたい」ことをすべて箇条書きでリストアップします。このとき、実際にやるかどうかは気にせず、思いつくままに書いていきましょう。ポイントは「端的に書く」こと。余計な詳細は省き、「買い出し」「読書」「散歩」など、シンプルに項目だけを並べます。



（2）優先順位を決める

リストができたら、項目に順番をつけます。「どっちも大事」「どっちでもいい」と迷う気持ちは脇に置き、AかBか、どちらかを明確に選び、1位から順にランキング形式で並べましょう。このとき、頭の中でしっかりと「これが1位」と決めることが大切です。

それでも、どうしても優先順位を決められないときは、「便宜的優先順位」にしてください。どんなに悩んでも決められないときは、どちらが先でもいいのです。ですが、同時に取りかかると、頭がスッキリしないので便宜的に優先順位を決めます。あいうえお順でも、思いついた順でもいいでしょう。ただ、これは本当に最終手段です。「どんな状況でも吟味して優先順位を決める」能力は、様々なところで役に立つからです。

（3）1位だけをやる

休日は「今日は＊＊の日」とコンセプトを決めるのが効果的です。たとえば、「買い出し」が1位なら、その日は買い出しだけに集中し、他のことは意識的に「やらない」と決めるのです。まだ時間やエネルギーがあれば、2位、3位と進めてもOKですが、基本は1位だけで十分です。「何もしない」を選択することも、立派な休日の過ごし方です。

この方法の最大のメリットは、時間とエネルギーの「分散」を防げることです。漠然といろいろなことに手をつけると、優先度の低いことに気を取られて肝心なことが中途半端になり、結果的に疲れだけが残ります。一方で、優先順位1位に集中することで、「やり切った」という達成感を得られ、休日が充実したものになります。

これらの習慣をしっかり身につけると、休日だけでなく、仕事や人生のあらゆる場面でアナタの時間を有効に使い、ストレスを減らす助けになりますよ。

