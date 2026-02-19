◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)

スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、深田茉莉選手が金メダル、村瀬心椛選手が銅メダルを獲得。日本勢2人がしのぎを削り、そろって表彰台に上がりました。記者会見ではお互いに存在について照れながら思いを語りました。

1回目でビッグエアとの2冠を狙う村瀬選手が79.30でトップに立てば、深田選手が2回目で85.70を出し、トップに浮上。3回目で深田選手がさらに得点を伸ばし、87.83をマーク。さらにあとを滑る村瀬選手も完璧に滑りきり、深田選手には届きませんでしたが、85.80の得点を記録しました。

最終滑走の選手が2位の記録を出し、深田選手の金メダル、村瀬選手の銅メダルが確定。2人は健闘をたたえる抱擁をみせ、19歳で頂点に立った涙の深田選手の背中をさする2歳年上の村瀬選手の姿がありました。

記者会見では、互いの存在について聞かれ、深田選手は「私だけじゃなくてみんながここまで技を上げられたのは、心椛ちゃんが先陣を切って、いろんな技をやってくれてこそ、みんな勇気をもらってやるようになった」とコメント。

また、「みんながここで納得したランができるのは、心椛ちゃんが引き上げてくれたからこそ」と話すと、村瀬選手と見つめ合って笑顔。「心椛ちゃんには感謝しかないですし、同じ日本人として、同じスポーツをやっている選手としていい先輩です」と笑みを浮かべました。

村瀬選手は、「茉莉が金メダルって決まった瞬間に、よく頑張ったねって伝えた」と話し、ビッグエアで9位だった深田選手とは、「ビッグエアで茉莉が悔しいところを見ていたんで、絶対スロープスタイルでやってやろうって話しながらご飯を食べていた」と試合前のやりとりを打ち明けます。

続けて、「本当に茉莉が年下なのにやってくれるとは、うれしくて。こうやって茉莉が年下でいてくれるから私も年上として頑張らないといけないなと思いますし、心椛ちゃんがチームにいてくれてよかったって言ってくれた瞬間、めちゃくちゃ涙が出てしまって、一緒にジャパンチームで頑張ってきた茉莉と私なので、茉莉がジャパンチームにいてくれてよかった。もっと2人で先陣を切ってトップにい続けて、大きい大会で勝てるような選手に今後もなりたい。本当に私も茉莉がうれしそうなところを見られて、私もうれしいです」と話し、深田選手も照れ笑いをみせました。