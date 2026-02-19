ＤｅＮＡの藤浪晋太郎投手（３１）が１９日までに自身のＳＮＳを更新。競馬界のレジェンドとの２ショットを公開した。

現在、沖縄・宜野湾でキャンプ中の藤浪。そこへＪＲＡで前人未到の４６３６勝達成の武豊が訪問。藤浪はストーリーズにＤｅＮＡのユニホームを手にした武との２ショットをアップし「ありがとうございました。今年はマウンドで折り合えるように頑張ります笑」と競馬用語を織り交ぜて言葉を載せた。栗東所属の武は阪神ファンで知られている。

ネット上では「ユタカさん １７０ｃｍ ５１ｋｇ藤浪選手 １９７ｃｍ ９８ｋｇ 体重約２倍差かー」「身長差に『でっっっっっか！！！』声でました（笑）」「すげーじゃん藤浪、武豊に横浜のグッズ着せるのお前にしかできないよ」「藤浪加入により武豊が横浜ＤｅＮＡに入団する世界線」「ユタカさん、電撃訪問」「ええええええ武豊さんＤｅＮＡのキャンプ訪れてる」「あまりにも藤浪がデカすぎる」「さすがに藤浪と並ぶとすんごい小さいな豊さん」「武さんと藤浪くん並ぶとすごい」「沖縄まで行く豊さんもフットワークが軽いね」「藤浪めっちゃでかくてビビってる」などの声が上がっていた。