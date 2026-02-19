再始動間近の世界的人気グループ「ＢＴＳ」のリーダー、ＲＭ（３１）の姿にファン騒然だ。

ＲＭは１９日までに自身のインスタグラムを更新。自動車を自ら運転する動画をアップした。ストーリーズにはその動画に母が「これリアル？」と聞いてきたのに対しＲＭが「ＡＩじゃないよ」と答え、母が「本物なのね」とするやりとりも公開した。

ＢＴＳの頭脳とも呼ばれるＲＭだが、モノを頻繁に無くしたり壊したりすることから「破壊神」の異名を持つ。メンバーには「世界平和のために料理と運転はするな」と言われていたことはファンの間で有名だ。父親からは運転を止められていたが、昨年に運転免許を取得していた。

運転姿にネット上では「ナムさんが！運転してる！！！」「運転出来る様になってよかったね」「ナムさんが運転してるだと？！？！」「世界壊さないでね？ｗ」「めっちゃ笑顔で楽しそう！」「教習所で最初に習うハンドルの手の位置」「ナムさん…地球の為じゃなかったの？」「ナムさん運転してるけど大丈夫なんだっけ…」「運転姿はどうしても慣れないしハラハラするよごめんね」「お母さんのやりとりほほ笑ましい」「ナチュラルでかっこいい」「免許取ったのね…」「運転姿の動画、オンマにＡＩだと思われてるナムさんきょう一おもろいｗ」「助手席目線楽しんじゃったよ」「子が運転してる事に半信半疑のオンマｗ 大人になっても息子は息子なんだよね」などの声があふれていた。