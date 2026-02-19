米１０年債利回りは上昇 想定よりタカ派な議事録や強い米指標で ２０年債入札も押し上げ＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 想定よりタカ派な議事録や強い米指標で ２０年債入札も押し上げ＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.464（+0.031）

米10年債 4.083（+0.025）

米30年債 4.709（+0.020）

期待インフレ率 2.293（+0.017）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日発表の米経済指標が予想を上回る強い内容となったほか、午後にＦＯＭＣ議事録が公表され、想定以上にタカ派と受け止められていた。特に、数名が「インフレが目標を上回る状態が続くなら、利上げも適切となり得る」とした点が特徴的だった。



また、本日は２０年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことも利回りを押し上げていた。



２－１０年債の利回り格差は+６２（前営業日：+６２）。



＊米２０年債入札結果

最高落札利回り 4.664％（WI：4.644％）

応札倍率 2.36倍（前回：2.86倍）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

