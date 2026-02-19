伊織もえ、サイケなバーで大胆グラビア “幻覚級BODY”にクラクラ
人気コスプレイヤーの伊織もえが、現在発売中の『週刊SPA!』2月24日・3月3日合併号の表紙および「美女地図〜私が主人公〜」に登場している。
【写真】サイケなバーでかわいく挑発する伊織もえ
誌面では、サイケデリックな雰囲気のバーを舞台に、キュートさと挑発的な魅力をあわせ持つグラビアを披露。どんなカルチャーも自分の色に染め上げる存在感と、思わず目を奪われる抜群のスタイルで、見る者を“クラクラ”させる仕上がりとなっている。
本グラビアを企画した演出家・テリー伊藤氏も、「こんな子いたらいいのにな」と寸評を寄せ、その魅力を絶賛している。
伊織は2015年からコスプレイヤーとして活動を開始し、国内外で人気を獲得。これまでに飾った雑誌の表紙は150冊を超える。現在はラジオ番組『伊織もえの電脳らじお』（interfm、毎週火曜22:00〜）にも出演中。
同号ではこのほか、「美女地図」に真田まこと、「推し撮」に松島かのんも登場し、華やかなラインアップとなっている。
