TSI HDが一般財団法人を設立へ、クリエイター育成を目的とした奨学・助成金事業など

TSIホールディングス（以下、TSI）が、一般財団法人「TSI ファッション未来財団（仮称）」の設立を検討していると発表した。設立予定は6月。財団設立により、継続的かつ中長期的な社会貢献活動を通じて企業価値向上を目指すとしている。

同社は、「ファッションエンターテインメントの力で、世界の共感と社会的価値を生み出す」を目標として事業活動を行っている。今回、将来のアパレル産業を支えるファッション文化の醸成や、地球環境保全などの高い公益性を持った社会貢献活動に取り組むことを目的に同財団の設立を決定した。主な活動として、ファッション業界の未来を担うクリエイター育成を目的とした奨学・助成金事業、生物多様性等の環境保全・再生に寄与する取り組みへの支援、ファッションを楽しむ健全な地域社会貢献や人道的支援の3つを検討している。

財団の活動原資についてはTSIの自己株式を割り当て、割当株式数は発行済み株式数の1%未満、総議決権数の1%未満となる見込み。設立は、2026年5月22日開催予定の定時株主総会での承認をもって決議される。