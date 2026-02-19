¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥ì¥®¥å¥é¡¼ºÇ½ª²ó¤ËÈÖÁÈ¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¿ô¡¹¤ÎÌ¾Êª¥²¡¼¥à¤ÇÂÐ·è ²û¤«¤·¤ÎÇú¾Ð¥·¡¼¥ó¤âÂçÊü½Ð
¤¢¤¹2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë7»þ¡Á8»þ54Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷ºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë2»þ´ÖSP¡£
¡È²æ¤³¤½¤Ï¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤¬Âç¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤æ¤«¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤¬Âç½¸¹ç¡ªÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢°¤Éô»í¡Ê¥Ñ¡¼¥¯£²£´¡Ë¡¢ÍÂ¼²Í½ã¡¢±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢ÅÏÊÕ¸¬¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë¤È¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¡¢µÈÂ¼¿ò¡¢Ä«ÆüÆà±û¡¢¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤â¹ç¤ï¤»¤¿ÁíÀª17¿Í¤Î·ÝÇ½¿Í¤¬¡¢¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤È¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥²¡¼¥àÂÐ·è¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²û¤«¤·¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤âÂçÊü½Ð¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ºÇ¸å¤â¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤é¤·¤¯Âç¤¤¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î2»þ´Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¢¡ÅÏÊÕ¸¬¤¬°ÕÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¡ªÀÖÁ¿±ÒÆó¤ÏÄÁºîÊ¸!?¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¹ë²Ú·ÝÇ½¿Í¤¬½¸·ë¡£Ãæ¤Ç¤â¥¹¥¿¥¸¥ª½é»²Àï¤ÎÅÏÊÕ¤Ë¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥»¥Ã¥È¤Î¸¬¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÂç´¶·ã¡£ÅÏÊÕ¤È¹Ô¤Ã¤¿ÅìËÌ¥Ä¥¢¡¼¤ä¶âÂô¡¦Ç½ÅÐ¤ÎÎ¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¸¬¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë¥í¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤¬ºé¤¯¡£
ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¡£¡Ö¤¢¡×¤«¤é¡Ö¤ó¡×¤Þ¤Ç¤ÎÊ¿²¾Ì¾¤È¿¤Ð¤·ËÀ¤¬½ñ¤«¤ì¤¿47Ëç¤Î¥«¡¼¥É¤ò³Æ¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë5Ëç¤º¤ÄÇÛ¤ê¡¢5¤Ä¤ÎÊ¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¸ÀÍÕ¤òºî¤ë¡£ºÇ¤â¼å¤¤Ìò¤Ï2Ê¸»ú¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥Ú¥¢¡¢3Ê¸»ú¤È2Ê¸»ú¤Î¸ÀÍÕ¤òºî¤ì¤Ð¥Õ¥ë¥Ï¥¦¥¹¡¢ºÇ¶¯¤Î¼ê¤¬5Ëç¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÅÏÊÕVSÂ¿ÉôVSµÆÃÓVS¤è¤·¤³¡Ê¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ë¡£½éÄ©Àï¤ÎÂ¿Éô¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤È¤¤¤¨¤ÐÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡×¤ÈÀ¡¤Þ¤·¤¿´é¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥¦¥¹¡£°ìÊý¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ò¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¿¤¤¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Á¡¼¥à¡£¡È¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄµÆÃÓ¤Ï¡¢ÇÛ¤é¤ì¤¿5Ëç¤Î¥«¡¼¥É¡Ö¤¯¡¦¤ì¡¦¤¦¡¦¤á¡¦¤â¡×¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¡¢2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤âÀ®Î©¤·¤Á¤ã¤¦¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÍ¾Íµ¤ÎÉ½¾ð¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÅÏÊÕ¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¡Ö¤Í¡¦¤Æ¡¦¤¿¡¦¤é¡¦¤ê¡×¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥¹¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤ä¥Õ¥©¡¼¥«¡¼¥É¤òÁÀ¤¨¤ë¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥«¡¼¥É¤ò2Ëç¸ò´¹¡£¤½¤ÎºîÀï¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤Î¤«¶§¤È½Ð¤ë¤Î¤«¡Ä¡©±¿¤Î°ú¤¤Ë¤âÂçÃíÌÜ¡ª
¥»¥«¥ó¥É¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÀÖÁ¿VS°¤ÉôVS¿ØÆâVSÊ¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡£°¤Éô¤Ï¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤óÂç±¿Æ°²ñ¡×´ë²è¤Î¹Ë°ú¤¤Ç¡¢¤«¤Ê¤Ç¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¤ËÉé¤±¤¿¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤¬¡£º£²ó¤³¤½¤Ï¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤¦¡£°ìÊý¡¢ÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤Î´ë²è¤ÇºÅÌ²½Ñ¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¶ì¼ê¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¹îÉþ¡£¡Öº£¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È²¸ÊÖ¤·¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤òÁÀ¤¦¤¬¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁºîÊ¸¤¬ÃÂÀ¸¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÂçÁû¤®!?
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Á¡¼¥à¤ÎÊ¡ÅÄ¤È¿ØÆâ¤â²Ì´º¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤ËÄ©Àï¤·¡¢¾¡Éé¤ÏÂçº®Àï¤Ë¡ª
¢¡¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×Åª¼«Í³¤¹¤®¸¦µæ¡ªÎäÅà¥Þ¥°¥í¤¬¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤·¤¿¤é¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤Ö!?
Ï¢ÆüÇ®Àï¤¬Â³¤¯Åßµ¨¸ÞÎØ¤òÂêºà¤Ë¡¢¤â¤·¤â¤ÎÀ¤³¦¤ò¼«Í³¸¦µæ¡£¡Ö¤â¤·¤â¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤µ¤»¤¿¤é¡¢¤É¤ì¤¬°ìÈÖ±ó¤¯¤Þ¤ÇÈô¤Ö¤Î¤«¡©¡×¤ò¼«Í³¤¹¤®Âç¼Â¸³¡ª
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï4¼ï¡£¿©ºà¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¡ÖÎäÅà¥Þ¥°¥í¡×¡¢³Ú´ï¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¡×¡¢³¹Ãæ¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¡Ö¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤ÎµðÂç¥Ô¥ó¡×¡¢ºÇ¸å¤Ï¸ø±à¤«¤é¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡×¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Ï¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÈÆ±¤¸¥µ¥¤¥º¤Î¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤Î¾å¤«¤é³ê¤é¤»¤¿¤é¡¢°ìÂÎ¤É¤³¤Þ¤ÇÈô¤ó¤Ç¹Ô¤¯¤Î¤«¡©
Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¼Â¸³¤Ë¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤È¤âÎ®Àþ·Á¤Î¡ÖÎäÅà¥Þ¥°¥í¡×¤ò1°Ì¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¶õµ¤Äñ¹³¤Î¤Ê¤¤¡Ö¥°¥í¡¼¥Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡×¤ä¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¡×¤ò¥Ó¥ê¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£Àµ²òVTR¤Ç¤Ï¡¢¹ë²ÚCG¤ÇÌ´¤Î¥¸¥ã¥ó¥×ÂÐ·è¤¬¼Â¸½¡£¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º±Û¤¨¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ö¤¹¤´¤¤Èô¤ó¤Ç¤ë¡ª¡×¡Ö¹Ô¤±¡¼¡ª¡×¤È¡¢°ìÆ±Âç´¿À¼¡õÂçÇ®¶¸¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅß¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤Î·ëËö¤Ï¡©
¢¡Ê¿¶ÑÃÍ¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤«!? ¥×¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä¤ÎÊÑ¥Æ¥³Ì¾´ë²è¡¢À®¸ù¤Ç¤¤¿¤é¥×¥ÁÃ£À®´¶¤Î¤¢¤ë¶¥µ»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡Ö¥×¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤¬º£¾¬Éü³è¡ª
¡ÖÏ¢ÁÛ´Á»ú1Ê¸»ú¥·¥ó¥¯¥í¡×¤Ë¤ÏÅÏÊÕ¡õ°¤Éô¤¬»²Àï¡£2¿Í1ÁÈ¤Ç¤ªÂê¤«¤éÏ¢ÁÛ¤¹¤ë´Á»ú¤ò¤½¤ì¤¾¤ì1Ê¸»ú½ñ¤¡¢Åú¤¨¤¬¤½¤í¤¨¤ÐÀ®¸ù¤À¤¬¡ÄÅÏÊÕVS¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤¬°¤Éô¤ò½ä¤Ã¤Æ¥ä¥ó¥ä¥ä¥ó¥ä¤Î·ö²ÞËÖÈ¯!? ÀÖÁ¿¡õÂ¿Éô¤Ï´ñÀ×¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤òÌ¥¤»¤ë!?
°ìÊý¡¢¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤âÈÖÁÈÌ¾Êª¤Î¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¥Ñ¥¿¡¼¡×¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¦¥Ë¤ä¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¥´¥ë¥Õ¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤Ç¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¿¡¼ÈÖÁÈ¡×¤È¤â¹ë¸ì¤·¤Æ¤¤¤¿Èà¤é¤¬º£²óÄ©Àï¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¥Î¥³¥Ñ¥¿¡¼¡£
¤½¤ó¤Ê¥²¡¼¥àÁ°¤Ë¡¢µÈÂ¼¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¤«¤Ä¤ÆÆóµÜ¤ËÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥Ñ¥¿¡¼¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤Ë¡©¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ëµÈÂ¼¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¥Ñ¥¿¡¼¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤«¡©
¢¡ÍÂ¼²Í½ã¤ÈµÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¤¬»²Àï¡Ö¸«¤ë¤Ê¤¾¤Ê¤¾¡ª4¥³¥ÞÌ¡²è¥·¥¢¥¿¡¼¡×
ÆóµÜ¤ÈÃçÎÉ¤·¤ÎÍÂ¼¤ÈµÈÅÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¹¤ë¤È¿ØÆâ¤¬¡ÖÍÂ¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£ÍÂ¼¤È¤ÎÈ¢º¬Î¹¥í¥±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¿ØÆâ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¿ØÆâ¤¬ÍÂ¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡È¤¢¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡É¤òºÇ¸å¤Ë¥°¥ë¡¼¥×LINE¤Ï¥Ñ¥¿¥Ã¤ÈÄä»ß¡£¿ØÆâ¤¬¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÍÂ¼¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤à¤È¡¢µÆÃÓ¤â¡Ö¤¢¤ÎÆü¤«¤é¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¿Ø¤µ¤ó¤¬Ä´»Ò°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡×¤È½Å¤Í°ìÆ±Çú¾Ð¡£°ìÂÎ²¿¤¬¡Ä!?
°ìÊý¡¢µÈÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð°ÊÁ°ÈÖÁÈ¤Î¡ÖÎ®¤·¤½¤¦¤á¤ó1ËÜ¼è¤êÂÐ·è¡×¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿ÉÔÀµ¥·¥ã¥Ð¥·¥ã¥Ð»ö·ï¡£º£²ó¤³¤½¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤Ç¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Á¡¼¥à¤«¤é¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Õ¥ë²óÅ¾¡ª
¤½¤ó¤ÊÍÂ¼¤ÈµÈÅÄ¤ò·Þ¤¨¤Æ¹Ô¤¦¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¡Ö¸«¤ë¤Ê¤¾¤Ê¤¾¡ª4¥³¥ÞÌ¡²è¥·¥¢¥¿¡¼¡×¡£¹¾¸Í»þÂå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿¤Ê¤¾¤Ê¤¾Í·¤Ó¡ÖÈ½¤¸³¨¡×¤ò4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ½ÐÂê¡£¡Ö»ö·ï¸½¾ì¤Ë¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¡×¡ÖÃè¤ËÉâ¤¤¤¿¥Æ¥Ë¥¹¥³¡¼¥È¡×¡Ö¼êÀö¤¤¡¢¤¦¤¬¤¤¤ò¤¹¤ëµí¡×¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Î³¨¤Ï°ìÂÎ²¿¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©ÍÂ¼¤¬¤µ¤Ã¤½¤¯¤Ò¤é¤á¤¤¤ÆÀµ²ò¤¹¤ë°ìÊý¡¢µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ÎÊ¬¤«¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë!?
²áµî¤Ë²¿ÅÙ¤â¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¶¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤â4¥³¥ÞÌ¡²èVTR¤ËÅÐ¾ì¡ªÈÖÁÈ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÈà¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤ËÊÑ²½¤¬¡©¡Ö¤¹¤´¤¯È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥²¡¼¥à¤Î¡Ö¥×¥Á¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¥Á¡¼¥à¤¬¡Ö¸Þ½½²»¡¦²»³¬¾å¤²¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ËÄ©Àï¡£¸Þ½½²»¤Î¡Ö¤¢¡×¤«¤é½çÈÖ¤Ë°ì¿Í¤º¤Ä²»³¬¤ò¾å¤²¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤«¡©µÈÅÄ¤¬É¬»à¤Î¥Ï¥¤¥È¡¼¥ó¥Ü¥¤¥¹¤ò¶Á¤«¤»¤ë¡Ä¡ª
¢¡¥é¥¹¥È¤ÏÆóµÜÏÂÌé¤¬ËÜµ¤¤ÇÄ©¤à¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×Äº¾å·èÀï¡ª
ºÇ½ª·èÀï¤ÏºÆ¤Ó¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×¡£µÈÅÄVS°¤ÉôVSµÈÂ¼VS¤Þ¤Ò¤ë¡Ê¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ë¡£¤½¤·¤Æ±¿Ì¿¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢ÆóµÜ¤â¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ½Ð¿Ø¡ªÍÂ¼VS±ºÀîVSÆóµÜVSµÆÃÓ¡£
ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÇÜ¤ÎÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¡£Á´°÷¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥É¤òÁÀ¤¦Ãæ¡¢ÍÂ¼¤¬»Â¿·¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¤òºî¤Ã¤Æ°ìÆ±¤òº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤ë¡ª¤½¤·¤ÆÆóµÜ¤Ï¡ÖÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¤è¡£Íè¤¿¤Þ¤ó¤Þ½Ð¤¹¡×¤È¡¢¥«¡¼¥É¤Ë»Ø°ìËÜ¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥«¡¼¥ÉÀë¸À¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ö¤Ò¤é¤¬¤ÊºîÊ¸¥Ý¡¼¥«¡¼¡×ºÇ½ªÄº¾å·èÀï¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢´¶Æ°¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤â¡Ä¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤â»×¤ï¤ºÎÞ¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä!?
¢¡½Ð±é¼Ô¢¡
¡ÚMC¡Û
ÆóµÜÏÂÌé
¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Û
µÆÃÓÉ÷Ëá¡Êtimelesz¡Ë / ¿ØÆâÃÒÂ§¡¦µÈÂ¼¿ò
Ä«ÆüÆà±û¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó
¡Ú¥²¥¹¥È¡Û
ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¦°¤Éô»í¡¦ÍÂ¼²Í½ã¡¦
±ºÀîæÆÊ¿¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¦Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¦µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº
ÅÏÊÕ¸¬ ¢¨¸Þ½½²»½ç
