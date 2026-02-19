波瑠・麻生久美子「月夜行路」クランクイン！バーで出会った涼子(麻生久美子)をルナ(波瑠)が大阪へ連れ出す場面から撮影スタート【コメントあり】
4月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。
文学オタクのバーのママ・ルナと家庭では空気のような扱いの専業主婦・沢辻涼子。ひょんなことから出会った2人は大阪へ旅に出るが、そこで殺人事件が発生。次々と巻き起こる奇妙な事件の鍵になるのは、夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩…文豪たちが紡いだ言葉だった――。
本作でＷ主演を務める、ルナ役の波瑠と涼子役の麻生久美子が、先日ついにクランクイン！
クランクインの場となったのは、助手席に涼子を乗せ、ルナが車を運転するシーン。バーで出会った涼子をルナが強引に大阪へ連れ出す、まさに物語が動き出す重要な場面。スタッフから「野宮ルナ役の波瑠さんです！」「沢辻涼子役の麻生久美子さんです！」と紹介され拍手が起こる中、2人は笑顔で挨拶し、撮影がスタートした。
初日からの長台詞もスムーズにこなし、合間には談笑する姿も見られた2人。果たしてどんなシーンとなったのか？放送をお楽しみに！
＜波瑠、麻生久美子 クランクインコメント＞
Q.本日クランクインということで、その感想からお願いします。
波瑠：非常に印象的なシーンからのクランクインでしたが、いい意味で緊張せず臨めました。いい空気だなと思いながら、リラックスして撮影できました。
麻生：ルナは初日から台詞が多いのにすごいですね！ 私のほうが逆に結構緊張していたかもしれません。だいたいいつも初日は緊張感があるので・・・・・・・。でもお芝居もしやすくて、とても楽しかったです。
Q.クランクインに向けて準備してきたことなどはありますか？
麻生：「涼子はどういうキャラクターなのかな」ということをよく想像したりはしていました。身近にいる人をヒントにしてみたり・・・・・・。涼子は文学に強い人ではないので、文学作品を読むなどはあえてせずに来ました。
波瑠：ルナは台詞量がかなりあるのと、文学作品の知識も間違えられないので、しっかり頭に入れなければならないですね。本当は作品自体ももっと読まなければならないのですが、いかんせん台本の文字量だけでやられてしまって・・・・・・（笑）。でも撮影と並行しながら読書の時間も持てたら、ドラマの中に出てくる作品にも触れてみたいなと思っています。
Ｑ.これからの撮影で楽しみにしていることは？
波瑠：やっぱり大阪ロケが楽しみですね。あわよくば美味しいものを食べに行きたい！
麻生：同じくですね。自由軒のカレーを絶対食べに行きたいと思っています。
波瑠：私はたこ焼きです！ テイクアウトして食べるのを楽しみにしています。
Ｑ.最後に視聴者の方へのメッセージをお願いします。
波瑠：文学作品という新しい切り口で事件を解決していくルナという女性と、彼女とはまったく正反対の生活を送っている涼子。2人が出会って旅に出ることで“大人の青春”を感じられる一面もありますし、文学作品の知識も学べるドラマになっています。ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。
麻生：名作文学で謎解きをするというコンセプトが新しいですし、誰もが面白く見ていただけるドラマだと思います。4月からぜひご覧ください！
＜イントロダクション＞
仕事漬けの夫と反抗期の子どもにないがしろにされる主婦・沢辻涼子。
45歳の誕生日…彼女が偶然出会ったのは、文学オタクの銀座のバーのママ・野宮ルナ。
ルナは鋭い洞察力で、涼子とのわずかな会話と、服装や持ち物から家族構成や夫の職業、20年前の“ある後悔”まで見抜いてみせる。
そして、なかば強引に大阪へ連れ出すが…そこで待ち受けていたのは―――まさかの殺人事件！
夏目漱石、太宰治、江戸川乱歩、谷崎潤一郎…
ルナは、文学の知識をフルに生かして事件の真相と入り組んだ人間ドラマを紐解いていく！
謎解きを楽しみながら教科書でおなじみの名作文学から生きるヒントを学べる！
あの日の葛藤、選択、後悔…人生を振り返って 今よりちょっとだけ自分を愛せるようになる
笑って泣ける【痛快文学ロードミステリー】です。
＜番組情報＞
原作：秋吉理香子『月夜行路』（講談社）
©︎秋吉理香子／講談社
脚本：清水友佳子
音楽：Face 2 fAKE
チーフプロデューサー：道坂忠久
プロデューサー：水嶋陽、小田玲奈、松山雅則
トランスジェンダー表現監修：西原さつき、若林佑真、白川大介
演出：丸谷俊平、明石広人
制作協力：トータルメディアコミュニケーション
製作著作：日本テレビ
＜原作情報＞
数々のヒット作を生み出す今話題の人気ミステリー作家・秋吉理香子による、多くのミステリーファンから支持されている人気作品。待望のドラマ化！
【秋吉理香子 プロフィール】
兵庫県出身。早稲田大学第一文学部卒業。ロヨラ・メリーマウント大学大学院にて映画・TV番組制作修士号取得。2008年、第3回Yahoo! JAPAN文学賞を受賞し、2009年に『雪の花』でデビュー。主な著作に『月夜行路』『悪女たちのレシピ』『終活中毒』『無人島ロワイヤル』『暗黒女子』などがある。