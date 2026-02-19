◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スケート ショートトラック男子500メートル (大会13日目/現地18日)

ショートトラック500メートルに日本の吉永一貴が出場し準々決勝敗退となりました。

上位2着に入るか3位のタイムによって次のラウンドへ進める準々決勝。吉永選手は第4組に登場すると5人中、一番大外でスタート。スタートで前へ出られず最後方から上位を目指す形となり、序盤で1人抜きますがそれ以上順位を上げられず4位でフィニッシュとなりました。

吉永選手はレースを振り返り「序盤はかなりいい動きができて、ちょっとうまく乗りこなせない部分もあって、ポジションを落としてしまったのがちょっと悔しいところです」とコメント。

吉永選手は3大会連続のオリンピック出場。今大会はすでに4種目に出場しましたが「今のレースもですけど、もうひとつ順位が高ければとか、もうちょっとこういう選択をしてればという非常に惜しいレースが多かったので。チャンスをものにすることができなくて本当に悔しいです」と振り返りました。

このあとは最後の男子5000メートルリレーに出場予定ですが「最後のリレーは4人の力を再結集して、自分たちのできる最大限をまずは尽くしたいなと思います。それをこの舞台でできればまたこれからの成長にも繋がるかなと思うので、1位を取って可能性をギリギリでもつなげたいですし、未来にもつなげられたらと思います」と次を見据えました。