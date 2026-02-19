みちょぱの夫・大倉士門、“レジェンド”ランナーと地元・京都でペア駅伝に参戦「最強のツーショットです」「めっちゃカッコいい〜」
“みちょぱ”ことタレントの池田美優（27）の夫でモデル・タレントの大倉士門（32）が15日、自身のインスタグラムを更新。同日に開催された『京都マラソン2026』に出場し、元女子マラソン選手の福士加代子氏（43）と同大会のペア駅伝部門でともに走ったことを報告した。
【写真】「最強のツーショットです」京都マラソンで福士加代子氏と爽やかな2ショットを披露した大倉士門
大倉は「2年前はフルマラソンで完走 今年は、ペア駅伝での参戦！ということで、前半27.6kmが僕 後半14.6kmがレジェンド福士加代子さん！」と紹介。
「しっかり走り切って福士さんにタスキを渡すことが僕の使命 良いペースで走り切り無事完走しました〜」と振り返りつつ完走したことを報告し、会場で福士氏と同大会のタオルを手に笑顔の2ショットや、リスペクトあふれるタスキ渡しの様子、コース上で走りながらピースをする自身のショットなど、さまざまな当日の様子をとらえた写真を多数披露した。
さらには「改めて，京都マラソン楽しすぎる。楽しすぎるわ。。沿道の応援の皆さんすごく励まされました〜」「京都という最高の地で今日がまた最高の日になりました」と沿道のファンや大会関係者にも感謝をつづった。
この投稿にファンからは「福士さんとのコラボ凄いです 最強のツーショットです」「福士加代子さんとの2ショットありがとうございます タスキの受け渡しが宝物を扱うようですね」「お疲れ様でした〜 めっちゃカッコいい〜」「素晴らしい走りでした！」「楽しいが写真から伝わる」「仁和寺前で応援させてもらいました！子どもに反応してくださり、ありがとうございました 生のしもんくん、かっこよかったです!!」などの声が寄せられている。
【写真】「最強のツーショットです」京都マラソンで福士加代子氏と爽やかな2ショットを披露した大倉士門
大倉は「2年前はフルマラソンで完走 今年は、ペア駅伝での参戦！ということで、前半27.6kmが僕 後半14.6kmがレジェンド福士加代子さん！」と紹介。
さらには「改めて，京都マラソン楽しすぎる。楽しすぎるわ。。沿道の応援の皆さんすごく励まされました〜」「京都という最高の地で今日がまた最高の日になりました」と沿道のファンや大会関係者にも感謝をつづった。
この投稿にファンからは「福士さんとのコラボ凄いです 最強のツーショットです」「福士加代子さんとの2ショットありがとうございます タスキの受け渡しが宝物を扱うようですね」「お疲れ様でした〜 めっちゃカッコいい〜」「素晴らしい走りでした！」「楽しいが写真から伝わる」「仁和寺前で応援させてもらいました！子どもに反応してくださり、ありがとうございました 生のしもんくん、かっこよかったです!!」などの声が寄せられている。