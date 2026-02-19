みちょぱの夫・大倉士門、“レジェンド”ランナーと地元・京都でペア駅伝に参戦「最強のツーショットです」「めっちゃカッコいい〜」

みちょぱの夫・大倉士門、“レジェンド”ランナーと地元・京都でペア駅伝に参戦「最強のツーショットです」「めっちゃカッコいい〜」