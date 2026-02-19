木村拓哉、待望の『トークィーンズ』再登場 木村流“一流の哲学”を徹底的深掘り
木村拓哉が、今夜2月19日23時より放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。木村流“一流の哲学”を徹底的に深掘りする。
【写真】『トークィーンズ』に登場した木村拓哉
本番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど引っ張りだこの女性タレントが一堂に集結し、バラエティー最強女子軍団“トークィーンズ”を結成。ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティーだ。
今夜のゲストは木村拓哉。本番組には2回目の出演となるが、登場するやいなや、トークィーンズメンバーはスーパースターの再来場に色めき立つ。「どうしてまた来てくれたんですか!?」などと、ざわめきが収まらないスタジオの状況に、木村が「やろう！」と進行を促す展開に。事前取材から前代未聞、スターの飾らない本音トークに、果たしてトークィーンズメンバーはどんな反応を見せるのか!?
事前取材を担当するのは、過去に木村と一緒に仕事をして以来、同世代ということもあって交流があると語るアンミカ。事前取材の現場で本人の到着を待ちつつ、木村に“一流の男の哲学”をあれこれ聞こうとノリノリでスタッフと打ち合わせをしていると、背後から突然…!? いまだかつて見たことがないほどの動揺ぶりを見せるアンミカ、そしてスタジオで思わず悲鳴に近い歓声が上がった、前代未聞の“コトの真相”とは、果たして…。
一流と呼ばれるためにはやはり人生哲学があるのでは、とアンミカに問われた木村は、「“学”と呼べるようなものはない」と答えるが、年齢を重ねたことで得た財産とは？と角度を変えた質問には、「（これまでの人生を）積み重ねた結果の、今の自分が財産」と答える。そんな木村に、これまでの積み重ねの中には失敗もあったと思うが、仕事でしてしまった失敗をどう捉えるかについて尋ねると、目からウロコの回答が。トークィーンズメンバーの福田麻貴が思わず「メモとっていいですか？」と発言した、木村のプロ意識のあり方が垣間見えるその内容とは？
何が面白いか、何がクールかということを基準にこれまでの人生で選択をしてきた木村。そんな木村が背中を見て学んだ先輩はいるのか？という質問に、木村は、番組の収録で出会ったとあるスタッフの存在を挙げる。その人物との信頼関係を築くために、木村が日々積み重ねたこととは果たして…。
濃すぎるトーク内容に、掘り下げるには時間が足りない!? 番組史上初、3週ぶち抜きでの放送決定。木村流「自分に打ち勝つ哲学」「センスの磨き方」などを深掘りする。さらに“番組史上初”は、これだけじゃなかった。事前取材でさらなるハプニングがアンミカを襲う。
木村拓哉が出演する『トークィーンズ』は、フジテレビ系にて前編2月19日23時、中編2月26日23時、後編3月5日23時より放送。
